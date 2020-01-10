Проблема с VPS от mql (Серая кнопка) [Решено, нужен MetaTrader 5 x64]
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Уважаемая Администрация.
Возникли проблемы у пользователя с ВПС от MQL с точки London (1 , 10)
Он оплатил ВПС, но кнопка Миграции серая.
Я проверил по логам - логи получить с сервера не удалось - ошибка.
Статус stopped
Я попробовал у себя арендовать ВПС - у меня с Амстердам точки все ок.
Вот что удалось заскринить:
логи терминала такие:
Решение проблемы:
Для использования виртуального хостинга должен быть 64-битный клиентский терминал (MT5) - это означает, что ваш домашний Metatrader 5 должен быть 64-битным.
MT4 не имеет этого ограничения (потому что MT4 всегда включен 32-разрядным).