Проблема с VPS от mql (Серая кнопка) [Решено, нужен MetaTrader 5 x64]

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Уважаемая Администрация.


Возникли проблемы у пользователя с ВПС от MQL с точки London (1 , 10)

Он оплатил ВПС, но кнопка Миграции серая. 


Я проверил по логам - логи получить с сервера не удалось - ошибка

Статус stopped 


Я попробовал у себя арендовать ВПС - у меня с Амстердам точки все ок. 


Вот что удалось заскринить:




логи терминала такие:



Решение проблемы:

Для использования виртуального хостинга должен быть 64-битный клиентский терминал (MT5) - это означает, что ваш домашний Metatrader 5 должен быть 64-битным.

MT4 не имеет этого ограничения (потому что MT4 всегда включен 32-разрядным).

 
пробовал отменить подписку и подписать бесплатно - он сам выбривает сервер лондона, и кнопка серая. 
 

у меня такая же проблема. решили вопрос? если да - поделитесь решением ))

 

вот так вот...

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