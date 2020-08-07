Отклонили заявку продавца
отклонили заявку продавца, это специально? чтоб создавали новые аккаунты и заново покупали индикаторы и т.д.? есть тут хоть кто-то, кто получает тут деньги и хватает совести чтоб объяснить что нужно сделать и почему заблокировали
отклонили заявку продавца, это специально? чтоб создавали новые аккаунты и заново покупали индикаторы и т.д.? есть тут хоть кто-то, кто получает тут деньги и хватает совести чтоб объяснить что нужно сделать и почему заблокировали
не понятно взаимосвязь покупка продуктов и продавец
В чем может быть причина?
Спасибо!
Сообщение сервиса выглядит странно. В любом случае нужно объяснить человеку причину отказа, чтобы он понял суть, и имел возможность исправиться. А так ему, даже не объясняя причину отказа, говорят, чтобы он не подавал заявку повторно.
Выглядит как издевательство.
Любое правосудие, даже самое жестокое, во все времена и всегда объясняло человеку, за что его будут казнить, дадут пожизненный срок или
отправят на каторгу. Не объясняя человеку его ошибки, мы поступаем не правильно. Мы уходим от того, что нас отличает от животного мира. Это
только там - съели сородича без объяснения причины, и забыли о нем...
Сообщение сервиса выглядит странно. В любом случае нужно объяснить человеку причину отказа, чтобы он понял суть, и имел возможность исправиться. А так ему, даже не объясняя причину отказа, говорят, чтобы он не подавал заявку повторно.
Выглядит как издевательство.
Любое правосудие, даже самое жестокое, во все времена и всегда объясняло человеку, за что его будут казнить, дадут пожизненный срок или
отправят на каторгу. Не объясняя человеку его ошибки, мы поступаем не правильно. Мы уходим от того, что нас отличает от животного мира.
Это только там - съели сородича без объяснения причины, и забыли о нем...
+
Сообщение сервиса выглядит странно. В любом случае нужно объяснить человеку причину отказа, чтобы он понял суть, и имел возможность исправиться. А так ему, даже не объясняя причину отказа, говорят, чтобы он не подавал заявку повторно.
Выглядит как издевательство.
Любое правосудие, даже самое жестокое, во все времена и всегда объясняло человеку, за что его будут казнить, дадут пожизненный срок или
отправят на каторгу. Не объясняя человеку его ошибки, мы поступаем не правильно. Мы уходим от того, что нас отличает от животного мира.
Это только там - съели сородича без объяснения причины, и забыли о нем...
+
отклонили заявку продавца, это специально? чтоб создавали новые аккаунты и заново покупали индикаторы и т.д.? есть тут хоть кто-то, кто получает тут деньги и хватает совести чтоб объяснить что нужно сделать и почему заблокировали
Могу ошибаться, но что-то мне кажется что уже не первый кому отказали и имя фамилия написаны большими буквами. Это всего-лишь предположение.
Сообщение сервиса выглядит странно. В любом случае нужно объяснить человеку причину отказа, чтобы он понял суть, и имел возможность исправиться. А так ему, даже не объясняя причину отказа, говорят, чтобы он не подавал заявку повторно.
Выглядит как издевательство.
Любое правосудие, даже самое жестокое, во все времена и всегда объясняло человеку, за что его будут казнить, дадут пожизненный срок или
отправят на каторгу. Не объясняя человеку его ошибки, мы поступаем не правильно. Мы уходим от того, что нас отличает от животного мира.
Это только там - съели сородича без объяснения причины, и забыли о нем...
Добрый день, коллеги!
Может кто-то сталкивался с данной ситуацией? Несколько дней назад прилетело данное сообщение что моя заявка отклонена. Дело в том что статус продавца сигналов я получил еще 4 года назад.
В чем может быть причина?
А то из-за этого думаю даже перейти в онлайн игры для заработка. Вот понравился вариант золотой кубок https://zolotoy-kubok.in.ua/ru/bonus.html , там бонусы разные есть, что неплохо помогают сэкономить по итогу!
Спасибо!
Так же интересно
Полгода успешно работал продавцом и тут бах и забанили! В чём причина не сказали. Что делать дальше не известно. На форуме ответа не нашёл! Написал в "сервисдеск" или как там это называется правильно, жду ответа в течении 48 часов.
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Добрый день, коллеги!
Может кто-то сталкивался с данной ситуацией? Несколько дней назад прилетело данное сообщение что моя заявка отклонена. Дело в том что статус продавца сигналов я получил еще 4 года назад.
В чем может быть причина?
Спасибо!