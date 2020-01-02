Не работает покупка с сайта

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Не работает покупка с сайта.

При оплате вылазит ошибка 403. 

Update: Проблема была при оплате с внутреннего счета mql5 

Подробности выяснить не удалось. 

Через карту получилось оплатить. 

Все ок. Отбой.

 
Vladislav Andruschenko:

Не работает покупка с сайта.

При оплате вылазит ошибка 403. 

Скрина нет?
 
Vladislav Andruschenko:

 ошибка 403. 

в прошлом месяце была у меня 403 на ПК пол дня, а на тлф без проблем форум работал, не знаю почему , но проблема решилось перезагрузкой модема

 
Evgeniy Zhdan:
Скрина нет?

боюсь здесь упоминать о проблемах. 

прислали только это:


попытка оплаты с карты .

После ввода пароля от mql5 вылазит 403

 
Igor Makanu:

в прошлом месяце была у меня 403 на ПК пол дня, а на тлф без проблем форум работал, не знаю почему , но проблема решилось перезагрузкой модема

скорее всего то ip попал под бан

 

какой то пароль требует. 


после ввода пароля от mql5 - переходит на страницу 403

 

странно,

пытался купить продукт случайный с маркета, у меня даже пароль не спрашивало. 

 

скорее всего проблема у тех, кто с Европы платит VAT 

проверить не могу. 

Просьба сообщить Администрации. - и удалить тему. 

 
У меня все купленые мною продукты потеряли лицензию заново активирую скачивается работает выключаю мт5 лицензия исчезает раньше такого не было уже активаций почти не осталось 
 
Prostocar:
У меня все купленые мною продукты потеряли лицензию заново активирую скачивается работает выключаю мт5 лицензия исчезает раньше такого не было уже активаций почти не осталось 


а Windows 10? 

 
Vladislav Andruschenko:

скорее всего проблема у тех, кто с Европы платит VAT 

проверить не могу. 

Просьба сообщить Администрации. - и удалить тему. 

Администрации дал ссылку на тему. Удалять не нужно.

Попросите тех, кто вам об этой ошибке сообщает, чтобы перезагрузили роутер - может поможет. Или пусть попытаются подключиться через мобильный интернет - например, раздать wi-fi со смартфона, если другой провайдер.

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