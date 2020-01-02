Не работает покупка с сайта
Не работает покупка с сайта.
При оплате вылазит ошибка 403.
ошибка 403.
в прошлом месяце была у меня 403 на ПК пол дня, а на тлф без проблем форум работал, не знаю почему , но проблема решилось перезагрузкой модема
Скрина нет?
боюсь здесь упоминать о проблемах.
прислали только это:
попытка оплаты с карты .
После ввода пароля от mql5 вылазит 403
в прошлом месяце была у меня 403 на ПК пол дня, а на тлф без проблем форум работал, не знаю почему , но проблема решилось перезагрузкой модема
скорее всего то ip попал под бан
странно,
пытался купить продукт случайный с маркета, у меня даже пароль не спрашивало.
скорее всего проблема у тех, кто с Европы платит VAT
проверить не могу.
Просьба сообщить Администрации. - и удалить тему.
У меня все купленые мною продукты потеряли лицензию заново активирую скачивается работает выключаю мт5 лицензия исчезает раньше такого не было уже активаций почти не осталось
а Windows 10?
скорее всего проблема у тех, кто с Европы платит VAT
проверить не могу.
Просьба сообщить Администрации. - и удалить тему.
Администрации дал ссылку на тему. Удалять не нужно.
Попросите тех, кто вам об этой ошибке сообщает, чтобы перезагрузили роутер - может поможет. Или пусть попытаются подключиться через мобильный
интернет - например, раздать wi-fi со смартфона, если другой провайдер.
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Не работает покупка с сайта.
При оплате вылазит ошибка 403.
Update: Проблема была при оплате с внутреннего счета mql5
Подробности выяснить не удалось.
Через карту получилось оплатить.
Все ок. Отбой.