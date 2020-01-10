Клиринг в индикаторе - страница 2
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Изменилась в печальную сторону...
О том и речь. Имеет ли смысл таких далеких тестов.
О том и речь. Имеет ли смысл таких далеких тестов.
Я подумал точно так же как Вы и стал тестировать на реале, и...
Получился очень точный скальпер :)
Я подумал точно так же как Вы и стал тестировать на реале, и...
Получился очень точный скальпер :)
А в чем суть если не секрет?
А в чем суть если не секрет?
Извините, секрет, но в общих чертах необычный анализ стакана.
Привет!
Написал индикатор тренда, но перед вечерним клирингом
большинство трейдеров снимают заявки и образуется достаточно большой "провал".
Когда тренд идет вниз, то это никак не влияет на принятие решения входа в позицию,
а вот когда тренд растет возникает большая трудность....
Есть идеи как "обойти" клиринговые "броски"?
попробуйте поменять "-" на "+"и если наш с Вами анализ совпадет, то бросков не будет
попробуйте поменять "-" на "+"и если наш с Вами анализ совпадет, то бросков не будет
Спасибо