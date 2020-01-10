Клиринг в индикаторе - страница 2

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prostotrader:

Изменилась в печальную сторону...

О том и речь. Имеет ли смысл таких далеких тестов.

 
Alexey Kozitsyn:

О том и речь. Имеет ли смысл таких далеких тестов.

Я подумал точно так же как Вы и стал тестировать на реале, и...

Получился очень точный скальпер :)


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prostotrader:

Я подумал точно так же как Вы и стал тестировать на реале, и...

Получился очень точный скальпер :)


А в чем суть если не секрет?

 
Alexey Kozitsyn:

А в чем суть если не секрет?

Извините, секрет, но в общих чертах необычный анализ стакана.

 
prostotrader:

Привет!

Написал индикатор тренда, но перед вечерним клирингом

большинство трейдеров снимают заявки и образуется достаточно большой "провал".

Когда тренд идет вниз, то это никак не влияет на принятие решения входа в позицию,

а вот когда тренд растет возникает большая трудность....


Есть идеи как "обойти" клиринговые "броски"?

попробуйте поменять "-" на "+"

и если наш с Вами анализ совпадет, то бросков не будет
 
Renat Akhtyamov:

попробуйте поменять "-" на "+"

и если наш с Вами анализ совпадет, то бросков не будет

Спасибо

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