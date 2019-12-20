Не видно графика.

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все на скриншоте. ПОмогите пожалуйста исправить проблему


 

Вот эти кнопки нажимали? 

 
да. Не помогает и даже если их отжать график нельзя подвинуть курсором
 
Переключитесь на другого брокера (откройте демо у пару брокеров прямо с Метатрейдера), попробуйте у них.
Если у них получается, а у вас нет - пишите вашему брокеру.
 

в пятерке есть такой глюк - когда идёт подгрузка истории в фоне (для индикатора/эксперта), такая картинка. график можно даже мышкой вытащить из-за экрана, но опять спрячется. нужно подождать окончания загрузки.

я писал об этом билдов пять назад

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