Не видно графика.
Вот эти кнопки нажимали?
да. Не помогает и даже если их отжать график нельзя подвинуть курсором
Переключитесь на другого брокера (откройте демо у пару брокеров прямо с Метатрейдера), попробуйте у них.
Если у них получается, а у вас нет - пишите вашему брокеру.
Если у них получается, а у вас нет - пишите вашему брокеру.
в пятерке есть такой глюк - когда идёт подгрузка истории в фоне (для индикатора/эксперта), такая картинка. график можно даже мышкой вытащить из-за экрана, но опять спрячется. нужно подождать окончания загрузки.
я писал об этом билдов пять назад
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все на скриншоте. ПОмогите пожалуйста исправить проблему