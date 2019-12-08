Вывод графиков с Nyse/Nasdaq

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Как сделать? Сейчас доступно только 4 валютные пары

На самом деле какой-то гемор мт в сравнении с tw :) Но индикаторов к нему больше

 
Vladimir I.:

Как сделать? Сейчас доступно только 4 валютные пары

На самом деле какой-то гемор мт в сравнении с tw :) Но индикаторов к нему больше

Подключитесь к торговому серверу который транслирует эти символы. И будет выбор даже из нескольких бирж.
 
Vladimir I.:

Как сделать? Сейчас доступно только 4 валютные пары

На самом деле какой-то гемор мт в сравнении с tw :) Но индикаторов к нему больше

У каждого брокера может быть свой набор пар и так далее.
Вот сейчас, наугад, прошелся по трем брокерам - и все там есть -





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