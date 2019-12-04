Удаление агентов с меню Агенты
KpoJIuk:
Как удалить агенты из меню , и вовсе ,заново добавить потом.
Так особо ничего не нашел чтобы прям взять вот и удалить.
Спасибо за информацию .
Вы ведь спрашиваете про терминал MetaTrader 5?
Делается так: в терминале MetaTrader 5, в окне "Тестер стратегий" снять галочки с трёх пунктов:
Благодарю
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Как удалить агенты из меню , и вовсе ,заново добавить потом.
Так особо ничего не нашел чтобы прям взять вот и удалить.
Спасибо за информацию .