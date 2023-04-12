Как восстановить пароль к MetaQuotes-Demo?

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Давненько открыл счет на MetaQuotes-Demo. Пароль введен в терминале и сохранён. Можно ли его как-то увидеть (восстановить)?

Из терминала доступ есть и там ведется торговля. Почта внутри терминала очищена (письма не сохранились). 

 
Uladzimir Kirychenka:

Давненько открыл счет на MetaQuotes-Demo. Пароль введен в терминале и сохранён. Можно ли его как-то увидеть (восстановить)?

Из терминала доступ есть и там ведется торговля. Почта внутри терминала очищена (письма не сохранились). 

К сожалению, нет.

Только открыть новый демо-счет.

 
Добрый Вечер .Восстановить пароль есть логин и логи терминала был сбой на ПК и пароль не сохранился как восстановить по логам есть mail dat но открыть ее не могу 
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Алексей Качевский #:
Добрый Вечер .Восстановить пароль есть логин и логи терминала был сбой на ПК и пароль не сохранился как восстановить по логам есть mail dat но открыть ее не могу 

1. заходите в личный кабинет - это туда, где вы открывали торговый счёт

2. Изменить пароль в торговую платформу.

Снимок экрана 2022-02-24 062047

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если у вас торговый счёт от MetaQuotes-Demo -

проще удалить --- и перезагрузить терминал. После запуска у вас будет новый счёт. Не забудьте сохранить пароль от нового демо- счёта.

Снимок экрана 2022-02-24 063627

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А как удалить аккаунт? Кто-нибудь знает?
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Если мой аккаунт взломали, что они могут сделать?
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