Как восстановить пароль к MetaQuotes-Demo?
Давненько открыл счет на MetaQuotes-Demo. Пароль введен в терминале и сохранён. Можно ли его как-то увидеть (восстановить)?
Из терминала доступ есть и там ведется торговля. Почта внутри терминала очищена (письма не сохранились).
К сожалению, нет.
Только открыть новый демо-счет.
Добрый Вечер .Восстановить пароль есть логин и логи терминала был сбой на ПК и пароль не сохранился как восстановить по логам есть mail dat но открыть ее не могу
1. заходите в личный кабинет - это туда, где вы открывали торговый счёт
2. Изменить пароль в торговую платформу.
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если у вас торговый счёт от MetaQuotes-Demo -
проще удалить --- и перезагрузить терминал. После запуска у вас будет новый счёт. Не забудьте сохранить пароль от нового демо- счёта.
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Давненько открыл счет на MetaQuotes-Demo. Пароль введен в терминале и сохранён. Можно ли его как-то увидеть (восстановить)?
Из терминала доступ есть и там ведется торговля. Почта внутри терминала очищена (письма не сохранились).