Как авторизоваться mql5.community?

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В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
Файлы:
IMG_8616.JPG  2450 kb
 
Vladimir I.:
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже

Попробуйте через сюда:


 
Vladimir I.:
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже

В журнал-то загляните - там же всё есть.

 
Vladimir I.:
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже

Вводите правильно логин. 

[Удален]  

У меня такая ситуация в журнале - через не большое время пишет постоянно так. что оно хочет от моего компьютера?

Снимок 

что бы я зарегистрировался? 

LN      2       08:13:23.589    Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [1753])
FS      2       08:13:23.681    MQL5.community  authorization failed
PD      2       08:13:24.260    MQL5.community  authorization failed
FS      0       08:13:35.974    Network '00000000': scanning network finished
OE      2       08:18:24.592    MQL5.community  authorization failed
HO      2       08:23:24.230    MQL5.community  authorization failed
QP      2       08:28:24.726    MQL5.community  authorization failed
через каждых 5 минут 
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

У меня такая ситуация в журнале - через не большое время пишет постоянно так. что оно хочет от моего компьютера?

 

что бы я зарегистрировался? 

через каждых 5 минут 

антивирус ник, меня  предупреждает о вторжении - в моё личное пространство 

LN      2       08:13:23.589    Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [1753])
FS      2       08:13:23.681    MQL5.community  authorization failed
PD      2       08:13:24.260    MQL5.community  authorization failed
FS      0       08:13:35.974    Network 'мой торговый счёт': scanning network finished
OE      2       08:18:24.592    MQL5.community  authorization failed
HO      2       08:23:24.230    MQL5.community  authorization failed
QP      2       08:28:24.726    MQL5.community  authorization failed
HI      2       08:33:25.014    MQL5.community  authorization failed
IR      2       08:38:24.592    MQL5.community  authorization failed
GK      2       08:43:24.439    MQL5.community  authorization failed
LL      2       08:48:24.381    MQL5.community  authorization failed
CE      2       08:53:24.618    MQL5.community  authorization failed

Снимок2

3

Снимок 4

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

антивирус ник, меня  предупреждает о вторжении - в моё личное пространство 


и вот так - пока я не выключу терминал 

LN      2       08:13:23.589    Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [1753])
FS      2       08:13:23.681    MQL5.community  authorization failed
PD      2       08:13:24.260    MQL5.community  authorization failed
FS      0       08:13:35.974    Network 'хххххххх': scanning network finished
OE      2       08:18:24.592    MQL5.community  authorization failed
HO      2       08:23:24.230    MQL5.community  authorization failed
QP      2       08:28:24.726    MQL5.community  authorization failed
HI      2       08:33:25.014    MQL5.community  authorization failed
IR      2       08:38:24.592    MQL5.community  authorization failed
GK      2       08:43:24.439    MQL5.community  authorization failed
LL      2       08:48:24.381    MQL5.community  authorization failed
CE      2       08:53:24.618    MQL5.community  authorization failed
PN      2       08:58:24.847    MQL5.community  authorization failed
NP      2       09:03:24.509    MQL5.community  authorization failed
DI      2       09:08:24.618    MQL5.community  authorization failed
OR      2       09:13:24.529    MQL5.community  authorization failed
EK      2       09:18:24.889    MQL5.community  authorization failed
 
Усмирите свой антивирус, он выдает откровенно ложные угрозы и блокирует работу программы.
[Удален]  
Renat Fatkhullin:
Усмирите свой антивирус, он выдает откровенно ложные угрозы и блокирует работу программы.

да я, уже привык - знаю что всё нормально . ну нравится ему ругаться - пусть ругается 

 
у меня проблемы с авторизацией и чистая вин10, без антивирусов
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