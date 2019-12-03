Как авторизоваться mql5.community?
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
Файлы:
IMG_8616.JPG 2450 kb
Vladimir I.:
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
Попробуйте через сюда:
Vladimir I.:
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
В журнал-то загляните - там же всё есть.
Vladimir I.:
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
В mt4/mt5. Ничего не происходит после ввода данных, в том числе после ok тоже
Вводите правильно логин.
У меня такая ситуация в журнале - через не большое время пишет постоянно так. что оно хочет от моего компьютера?
что бы я зарегистрировался?
LN 2 08:13:23.589 Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [1753]) FS 2 08:13:23.681 MQL5.community authorization failed PD 2 08:13:24.260 MQL5.community authorization failed FS 0 08:13:35.974 Network '00000000': scanning network finished OE 2 08:18:24.592 MQL5.community authorization failed HO 2 08:23:24.230 MQL5.community authorization failed QP 2 08:28:24.726 MQL5.community authorization failedчерез каждых 5 минут
Aleksandr Klapatyuk:
У меня такая ситуация в журнале - через не большое время пишет постоянно так. что оно хочет от моего компьютера?
что бы я зарегистрировался?через каждых 5 минут
антивирус ник, меня предупреждает о вторжении - в моё личное пространство
LN 2 08:13:23.589 Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [1753]) FS 2 08:13:23.681 MQL5.community authorization failed PD 2 08:13:24.260 MQL5.community authorization failed FS 0 08:13:35.974 Network 'мой торговый счёт': scanning network finished OE 2 08:18:24.592 MQL5.community authorization failed HO 2 08:23:24.230 MQL5.community authorization failed QP 2 08:28:24.726 MQL5.community authorization failed HI 2 08:33:25.014 MQL5.community authorization failed IR 2 08:38:24.592 MQL5.community authorization failed GK 2 08:43:24.439 MQL5.community authorization failed LL 2 08:48:24.381 MQL5.community authorization failed CE 2 08:53:24.618 MQL5.community authorization failed
Aleksandr Klapatyuk:
антивирус ник, меня предупреждает о вторжении - в моё личное пространство
и вот так - пока я не выключу терминал
LN 2 08:13:23.589 Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [1753]) FS 2 08:13:23.681 MQL5.community authorization failed PD 2 08:13:24.260 MQL5.community authorization failed FS 0 08:13:35.974 Network 'хххххххх': scanning network finished OE 2 08:18:24.592 MQL5.community authorization failed HO 2 08:23:24.230 MQL5.community authorization failed QP 2 08:28:24.726 MQL5.community authorization failed HI 2 08:33:25.014 MQL5.community authorization failed IR 2 08:38:24.592 MQL5.community authorization failed GK 2 08:43:24.439 MQL5.community authorization failed LL 2 08:48:24.381 MQL5.community authorization failed CE 2 08:53:24.618 MQL5.community authorization failed PN 2 08:58:24.847 MQL5.community authorization failed NP 2 09:03:24.509 MQL5.community authorization failed DI 2 09:08:24.618 MQL5.community authorization failed OR 2 09:13:24.529 MQL5.community authorization failed EK 2 09:18:24.889 MQL5.community authorization failed
Усмирите свой антивирус, он выдает откровенно ложные угрозы и блокирует работу программы.
Renat Fatkhullin:
Усмирите свой антивирус, он выдает откровенно ложные угрозы и блокирует работу программы.
Усмирите свой антивирус, он выдает откровенно ложные угрозы и блокирует работу программы.
да я, уже привык - знаю что всё нормально . ну нравится ему ругаться - пусть ругается
у меня проблемы с авторизацией и чистая вин10, без антивирусов
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