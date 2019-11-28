Как найти строчку поиска в codebase?

Новый комментарий
 
хочу найти индикатор для мт5 в codebase, но не вижу строку поиска по ключевым словам, может кто ссылкой поделится?
 
igortrader30:
хочу найти индикатор для мт5 в codebase, но не вижу строку поиска по ключевым словам, может кто ссылкой поделится?

Строка поиска находится справа вверху:


после ввода фразы откроется страница поиска на которой в меню слева следует выделить пункт "КодоБаза":


 
Vladimir Karputov:

Строка поиска находится справа вверху:


после ввода фразы откроется страница поиска на которой в меню слева следует выделить пункт "КодоБаза":


спасибо

Новый комментарий