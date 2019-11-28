Как найти строчку поиска в codebase?
хочу найти индикатор для мт5 в codebase, но не вижу строку поиска по ключевым словам, может кто ссылкой поделится?
igortrader30:
хочу найти индикатор для мт5 в codebase, но не вижу строку поиска по ключевым словам, может кто ссылкой поделится?
хочу найти индикатор для мт5 в codebase, но не вижу строку поиска по ключевым словам, может кто ссылкой поделится?
Строка поиска находится справа вверху:
после ввода фразы откроется страница поиска на которой в меню слева следует выделить пункт "КодоБаза":
Vladimir Karputov:
Строка поиска находится справа вверху:
после ввода фразы откроется страница поиска на которой в меню слева следует выделить пункт "КодоБаза":
спасибо
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