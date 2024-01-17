Не работает маркет в терминале
Здравствуйте, проблема с вкладкой маркет в терминале metatrader - открываю вкладку, ни ни советников, ни индикаторов, пустота. Может кто сталкивался?
metatrader 4
Windows 7, IE 8
Файлы:
MarketScreen.jpg 240 kb
Что то с сетевыми настройками в общем
CaptanOsk:Войдите во вкладку Сообщество (вкладка в Метатрейдере) своим форумным логином и паролем.
Windows 7, IE 8
Windows 7, IE 8
Если после этого не появится, то обновите IE до последней возможной версии (до 11-ой например).
Были проблемы со входом через терминал, запустил мастер устранения ошибок сети, так соединение явно сбрасывалось. Нашлась проблема с автонастройкой прокси - отключил, обновил IE до 11 версии как вы посоветовали, заработало.
Доброго, ни чего не менялось с вчерашнего дня. Вчера Маркет работал. Сегодня всё пусто в терминале. Нахожусь под своеё учётной записью (на скрине видно) Перезагружал, неполадки с сетью диагностировал. IE - 11 версия. Windjws Server 2012 standard
Sergei Marasakin #:Какая ошибка в журнале Метатрейдера (что там написано)?
Доброго, ни чего не менялось с вчерашнего дня. Вчера Маркет работал. Сегодня всё пусто в терминале. Нахожусь под своеё учётной записью (на скрине видно) Перезагружал, неполадки с сетью диагностировал. IE - 11 версия. Windjws Server 2012 standard
Доброго, ни чего не менялось с вчерашнего дня. Вчера Маркет работал. Сегодня всё пусто в терминале. Нахожусь под своеё учётной записью (на скрине видно) Перезагружал, неполадки с сетью диагностировал. IE - 11 версия. Windjws Server 2012 standard
Удалил dat. всё заработала. Благодарю за обратную связь!
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