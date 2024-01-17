Не работает маркет в терминале

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Здравствуйте, проблема с вкладкой маркет в терминале metatrader - открываю вкладку, ни ни советников, ни индикаторов, пустота. Может кто сталкивался?
 
metatrader 4
 
CaptanOsk:
Здравствуйте, проблема с вкладкой маркет в терминале metatrader - открываю вкладку, ни ни советников, ни индикаторов, пустота. Может кто сталкивался?

Пишите сразу какая операционная система, какой версии IE

Проще сразу сделать скрин после запуска терминала


 
Windows 7, IE 8
Файлы:
MarketScreen.jpg  240 kb
 
Что то с сетевыми настройками в общем
 
CaptanOsk:
Windows 7, IE 8
Войдите во вкладку Сообщество (вкладка в Метатрейдере) своим форумным логином и паролем.
Если после этого не появится, то обновите IE до последней возможной версии (до 11-ой например).
 
Были проблемы со входом через терминал, запустил мастер устранения ошибок сети, так соединение явно сбрасывалось. Нашлась проблема с автонастройкой прокси - отключил, обновил IE до 11 версии как вы посоветовали, заработало.  
 
Доброго, ни чего не менялось с вчерашнего дня. Вчера Маркет работал. Сегодня всё пусто в терминале. Нахожусь под своеё учётной записью (на скрине видно) Перезагружал, неполадки с сетью диагностировал. IE - 11 версия. Windjws Server 2012 standard
 
Sergei Marasakin #:
Доброго, ни чего не менялось с вчерашнего дня. Вчера Маркет работал. Сегодня всё пусто в терминале. Нахожусь под своеё учётной записью (на скрине видно) Перезагружал, неполадки с сетью диагностировал. IE - 11 версия. Windjws Server 2012 standard
Какая ошибка в журнале Метатрейдера (что там написано)?
 
Удалил dat. всё заработала. Благодарю за обратную связь!
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