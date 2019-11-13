Что за файл Trading.mqh и для чего он?

Новый комментарий
 

Всем привет! Специалисты, подскажите пожалуйсто, что это такое.

В моем случае он идет вместе с экспертом.

Вот пара вопросов по этому поводу:

1.Для чего нужен файл Trading.mqh?

1. Можно ли обойтись без него? 

2. Можно ли его интегрировать с советника?

 

Нужно для начала почитать что-то типа этого.

Или скачать справочник и почитать что-то типа этого:


С | Препроцессор
  • metanit.com
Препроцессор является обязательным компонентом компилятора языка Си. Препроцессор обрабатывает исходный текст программы до ее непосредственной компиляции. Результатом работы препроцессора является полный текст программы, который передается на компиляцию в исполняемый файл. Для управления препроцессором применяются директивы, каждая из которых...
 
Госпади! Простые вопросы, зачем мне справочники читать. Неужели нельзя просто ответить и все.
 
Ivan Ovchinnikov:
Госпади! Простые вопросы, зачем мне справочники читать. Неужели нельзя просто ответить и все.

Нельзя. Вы потом всё это странное, сделанное "всем миром", выкладываете в маркет, а доверчивые люди потом покупают. Это полнейшая дискриминация маркета - вы абсолютный дремучий новичок - рано вам публиковаться в маркете. Очень рано.

 
Шуршанием пенопласта оборачивается общение с Иваном. Со скрипом в зубах говорите с ним
Новый комментарий