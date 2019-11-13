Что за файл Trading.mqh и для чего он?
Нужно для начала почитать что-то типа этого.
Или скачать справочник и почитать что-то типа этого:
С | Препроцессор
- metanit.com
Препроцессор является обязательным компонентом компилятора языка Си. Препроцессор обрабатывает исходный текст программы до ее непосредственной компиляции. Результатом работы препроцессора является полный текст программы, который передается на компиляцию в исполняемый файл. Для управления препроцессором применяются директивы, каждая из которых...
Госпади! Простые вопросы, зачем мне справочники читать. Неужели нельзя просто ответить и все.
Ivan Ovchinnikov:
Нельзя. Вы потом всё это странное, сделанное "всем миром", выкладываете в маркет, а доверчивые люди потом покупают. Это полнейшая
дискриминация маркета - вы абсолютный дремучий новичок - рано вам публиковаться в маркете. Очень рано.
Шуршанием пенопласта оборачивается общение с Иваном. Со скрипом в зубах говорите с ним
Всем привет! Специалисты, подскажите пожалуйсто, что это такое.
В моем случае он идет вместе с экспертом.
Вот пара вопросов по этому поводу:
1.Для чего нужен файл Trading.mqh?
1. Можно ли обойтись без него?
2. Можно ли его интегрировать с советника?