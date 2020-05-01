Это шутка или реально ?

ковырялся в своём профиле - и увидел это 

платежи

Aleksandr Klapatyuk:

Я туда не чего не вложил, откуда это ? 

 
За флуд на форуме.

флуд - это что?

когда общаюсь на форуме? 

флуд

так их можно снимать, или только, можно тратить их на сайте ?

так можно, не узнать - что ты уже миллионер. 
 
не обольщайтесь, стать миллионером тут не позволят )

но позволят мечтать стать миллионером )

ну хоть , помечтать.-  не, я и не знал, что здесь какие то платежи проводятся на форуме. я понимаю там где заказы или продажи индикаторов, экспертов.  

 

Есть еще такой прикол, почему-то появилось в покупках - стоимость "Бесплатно", а если перейти на страницу индикатора то он стоит 50$.

Может баг какой-то? И у меня нет этого индикатора, хотя отмечено что потрачена 1 активация.

Вопрос кто потратил и откуда это в моих покупках?


 
Это не баг.

Вы скачали его когда он был бесплатным. Продавец просто стал его продавать. 

 
Спасибо за информацию.
