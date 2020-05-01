Это шутка или реально ?
ковырялся в своём профиле - и увидел это
Я туда не чего не вложил, откуда это ?
За флуд на форуме.
флуд - это что?
когда общаюсь на форуме?
так их можно снимать, или только, можно тратить их на сайте ?
так можно, не узнать - что ты уже миллионер.
не обольщайтесь, стать миллионером тут не позволят )
но позволят мечтать стать миллионером )
ну хоть , помечтать.- не, я и не знал, что здесь какие то платежи проводятся на форуме. я понимаю там где заказы или продажи индикаторов, экспертов.
Есть еще такой прикол, почему-то появилось в покупках - стоимость "Бесплатно", а если перейти на страницу индикатора то он стоит 50$.
Может баг какой-то? И у меня нет этого индикатора, хотя отмечено что потрачена 1 активация.
Вопрос кто потратил и откуда это в моих покупках?
Это не баг.
Вы скачали его когда он был бесплатным. Продавец просто стал его продавать.
