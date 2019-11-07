Администрация добавьте в Контакты распространенные мессенджеры
+
Вот же, откройте настройки. Чего не хватает дописывайте в блоке "Обо мне", в главной вкладке.
Ramiz Mavludov:
это не вариант
Alexandr Gavrilin:
Какой вариант вы предлагаете?
Меньше контактной информации в свободном доступе, меньше не нужного спама. Не хватало еще что бы в ватсап спамили. На этом сайте для общения достаточно возможности отправить личное сообщение.
Vitalii Ananev:
Ну вот кому не нужно, пусть те не указывают свои контакты.
Ramiz Mavludov:
вариант я предложил в первом же посте.
На дворе уже 2019 а у вас на сайте в Контакта воего профиля до сих пор нет: телеграмма, вибера, ватсапа и других наиболее распространенных мессенджеров.
Ведь добавить их туда несколько полей минутное дело для программиста.