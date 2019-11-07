Администрация добавьте в Контакты распространенные мессенджеры

На дворе уже 2019 а у вас на сайте в Контакта воего профиля до сих пор нет: телеграмма, вибера, ватсапа и других наиболее распространенных мессенджеров.

Ведь добавить их туда несколько полей минутное дело для программиста.

 
Вот же, откройте настройки. Чего не хватает дописывайте в блоке "Обо мне", в главной вкладке. 

 
Ramiz Mavludov:

это не вариант

 
Alexandr Gavrilin:

Какой вариант вы предлагаете? 
 
Меньше контактной информации в свободном доступе, меньше не нужного спама. Не хватало еще что бы в ватсап спамили. На этом сайте для общения достаточно возможности отправить личное сообщение.
 
Vitalii Ananev:
Ну вот кому не нужно, пусть те не указывают свои контакты. 

Ramiz Mavludov:
Какой вариант вы предлагаете? 

вариант я предложил в первом же посте. 

