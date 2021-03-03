Индикаторы: FiboGrid - страница 3
double values[30] = {285.4,185.4,0.0,23.6,38.2,61.8,76.4,-185.4,-285.4};// значения линий уровня
это всё не правильно - откуда у Вас здесь 30 уровней?
раскройте фибо и посмотрите какие там уровни
я вот добавил вот так
FiboLevelsSet(30,values,clrRed,STYLE_DOT,1,0,name_obj+"Fibo")
Вы издеваетесь ? уже прописал Вам - скопируйте и вставьте в свой код
у меня девять уровней но не стандартных пробовал и 9 ставить неполучается