7akim7:
 double values[30] = {285.4,185.4,0.0,23.6,38.2,61.8,76.4,-185.4,-285.4};// значения линий уровня

это всё не правильно - откуда у Вас здесь 30 уровней?

раскройте фибо и посмотрите какие там уровни 

я вот добавил вот так 

   double values[13] = {0,1,0.5,0.618,0.382,1.618,2.618,4.236,-0.618,-0.382,-1.618,-2.618,-4.236};// значения линий уровня

         FiboLevelsSet(13,values,clrRed,STYLE_DOT,1,0,name_obj+"Fibo") ;
EURUSDM30.png
 
 FiboLevelsSet(30,values,clrRed,STYLE_DOT,1,0,name_obj+"Fibo")
7akim7:
 FiboLevelsSet(30,values,clrRed,STYLE_DOT,1,0,name_obj+"Fibo")

Вы издеваетесь ? уже прописал Вам - скопируйте и вставьте в свой код

 
у меня девять уровней но не стандартных пробовал и 9 ставить неполучается
7akim7:
у меня девять уровней но не стандартных пробовал и 9 ставить неполучается
-285.4 - а должно наверное, быть прописано так  -2.854  
