Что такое триггер?
Я совсем новичок в MQL, и вот читаю в Help'е:
"Like scripts, services do not handle any event except for trigger."
Что означает trigger в данном контексте?
Спасибо всем, кто не поленится ответить новичку.
Покажите в каком месте это написано. Так можно бесконечно фантазировать.
Нашел в справке. Имеется виду запуск основной функции сервиса - той, в которой код записан.
trigger - это совсем не обязательно триггер из электроники. Здесь скорее "пуск" "запуск".
Событие Start – это специальное событие для запуска скрипта или сервиса после его загрузки. Это событие обрабатывается функцией OnStart. Событие Start экспертам и пользовательским индикаторам не посылается.
Как и скрипты, сервисы не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска
Это то же самое предложение но в русской справке, которую было предложено почитать в первом же комменте.
вот тебе лишь бы возразить... что за натура...
конечно, не обязательно из электроники
это может быть и "спусковой крючок"
Но зато именно в области электроники даётся описание и принцип действия различных типов триггеров, каждый из которых имеет свою область применения. Понимание этого является полезным для человека, совершенно не знакомого с данной темой. И для тебя - в том числе.
Андрей, все-таки, переворот (trigger)
