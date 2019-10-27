Что такое триггер?

Я совсем новичок в MQL, и вот читаю в Help'е:
"Like scripts, services do not handle any event except for trigger."
Что означает trigger в данном контексте?
Спасибо всем, кто не поленится ответить новичку.

 
Русский ведь хэлп есть.
Вот, я как раз почитываю такое:

 
Хреновенький текст, но общий смысл примерно такой: Как и скрипты, сервисы не описывают никаких событий, кроме переворотов. 
 

Покажите в каком месте это написано. Так можно бесконечно фантазировать.

...

Нашел в справке. Имеется виду запуск основной функции сервиса - той, в которой код записан. 

trigger - это совсем не обязательно триггер из электроники. Здесь скорее "пуск" "запуск".


Start

Событие Start – это специальное событие для запуска скрипта или сервиса после его загрузки. Это событие обрабатывается функцией OnStart. Событие Start экспертам и пользовательским индикаторам не посылается.

 

Как и скрипты, сервисы не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска

Это то же самое предложение но в русской справке, которую было предложено почитать в первом же комменте.

 
Integer, это мне? 

 
Алексей Тарабанов:

Integer, это мне? 

Если хотите, берите себе, мне не жалко.

вот тебе лишь бы возразить... что за натура...

конечно, не обязательно из электроники

это может быть и "спусковой крючок"

Но зато именно в области электроники даётся описание и принцип действия различных типов триггеров, каждый из которых имеет свою область применения. Понимание этого является полезным для человека, совершенно не знакомого с данной темой. И для тебя - в том числе.

 
Andrei Trukhanovich:

Как и скрипты, сервисы не обрабатывают никаких событий, кроме события запуска

Это то же самое предложение но в русской справке, которую было предложено почитать в первом же комменте.

Андрей, все-таки, переворот (trigger)

123
