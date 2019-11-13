Мониторинг MQL5 на акциях как обычно глючит

Доходность плюсовая а на мониторинге -100 )

Ночью было всё норм. Сегодня закрыло плюсовую сделку и тут минус.

 
Разок заработало и опять -100 постоянно висит
 

А что вы хотите, МТ5 не биржевой форекс терминал.

Была попытка МТ5 приблизиться к бирже, но опять ушли в форекс и хедж счета и инструменты для дилеров т.п. ((

 

Добавил ссылочку на сигнал. Не знал что можно публично открыть если не имеешь права" продавца"

https://www.mql5.com/ru/signals/650727

А вся ерунда думаю из-за того, что начальный баланс почему то отрицательный.

Я вижу это уже не в 1 раз... и именно только на акциях.

Да уже 2-ой десяток глюков ошибок и т.п. насобирал под особенности rus/usa бирж. Ну и тут иногда пишу как недоработки.

 

С конца воскресенья стало по другому отображаться и стартовые активы стали 0.

Вот не в первый раз такие скачки то нормально то всё в минусе 100, что ясное дело один раз так увидев(не зная что есть такие глюки) можно и откинутся.


 
Есть такое - увы МТ5 больше заточен под форекс.

это не реклма - просто тестовый счет - на котором провожу иногда эксперименты https://www.mql5.com/ru/signals/493508

там тоже приличный плюс а мониторинг  косит

Очень прикольно то что начальный депозит в минусе :-) в данный момент = хотя начальный депозит был 300,000
 
это так терминал лажает или сервис сигналы? скрины и ссылки на сигналы, а жалобы на терминал... непоняаатно...
 

Опять минус -100 процентов ы.

Нач. депозит
-2420.50 RUR
 
хех у вас тоже. Видать одновременно у всех минусы.

Я ка краз думаю что причина минус доходности в этом что нач депо почему то минусный.

 
Igor Zakharov:
это так терминал лажает или сервис сигналы? скрины и ссылки на сигналы, а жалобы на терминал... непоняаатно...

Мы пишем только про мониторинг(в шапке же указано) ну или сигналы по вашему.

