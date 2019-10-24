Перейти с ma4 на mq5 не работает где ошибка ?
Код вставьте правильно, а то простыню смотреть, как-то не очень.
Bremsberg:
индикатор Mq4
***
Как вставить код:
Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
MQL5.community - Памятка пользователя
- www.mql5.com
Теперь вы можете не только читать статьи и скачивать программы на языке MQL5, но и участвовать в обсуждении интересующих вас тем на Форуме, оставлять комментарии к статьям и опубликованным кодам. Кроме того, вы можете не только выкладывать собственные разработки в Code Base, но и публиковать Статьи, за которые мы предлагаем вознаграждение...
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
индикатор Mq4
***