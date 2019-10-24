Как узнать magic ордера через терминал?
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Ivan Ovchinnikov:
Вот так: наодишь мышкой на нужный ордер, всплывает подсказка. ID - это и есть магик.
