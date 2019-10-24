Как узнать magic ордера через терминал?

Новый комментарий
 
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
 
Ivan Ovchinnikov:
Подскажите пожалуйста, как это сделать?

Вот так: наодишь мышкой на нужный ордер, всплывает подсказка. ID - это и есть магик.

Новый комментарий