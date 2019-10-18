Отказал Web Terminal Mt

Сразу на всех браузерах перестал работать. Были какие-то обновления, или с чем это связано? Куда обращаться?
 
Alexey Khripunov:
Только что запустил Вебтерминал - всё работает:

Вебтерминал

Проверил на браузерах:

  • Google Chrome Версия 77.0.3865.120 (Официальная сборка), (64 бит)
  • Internet Explorer 11 Версия 11.418.18362.0
 
Да, какая-то блокировка по IP, странно что терминала это касается
