Отказал Web Terminal Mt
Сразу на всех браузерах перестал работать. Были какие-то обновления, или с чем это связано? Куда обращаться?
Alexey Khripunov:
Только что запустил Вебтерминал - всё работает:
Проверил на браузерах:
- Google Chrome Версия 77.0.3865.120 (Официальная сборка), (64 бит)
- Internet Explorer 11 Версия 11.418.18362.0
Да, какая-то блокировка по IP, странно что терминала это касается
