Помогите поправить советник! Ошибки при компиляции!
Я не силен в MQL, дело в том что после компиляции, когда кидаю на график - пишет 2019.10.13 07:55:12.022 'XMT-Scalper_v2.4.1 SS' is not expert and cannot be executed И окно настроек совы не появляется! Помогите решить проблему!
Там где-то ближе к верху есть строка:
#property show_inputs
Убрать ее надо.
Увы! Не помогло!
Добрый вечер приложил исправленную версию советника.
наслаждайтесь
Спасибо большое, то что нужно!
Не рассказывайте сказок. У меня почему-то это эксперт стал прикрепляться на график, после удаления этой строки, а вот у вас почему-то нет - вот чудо какое чудное.
Уважаемые форумчане помогите кому не сложно поправить код советника! При компеляции выдаёт ошибки! Файлик советника mq4 прикрепляю!
Нужен исправленный код!