Помогите поправить советник! Ошибки при компиляции!

Уважаемые форумчане помогите кому не сложно поправить код советника! При компеляции выдаёт ошибки! Файлик советника mq4 прикрепляю!

Нужен исправленный код!

Файлы:
XMT-Scalper_v2.4.1.mq4  67 kb
 
Дык тут нет ошибок, ну так на скриншоте написано. Внизу же написано - ошибок ноль, предупреждений - 16
 
первая строка - воид функшн ретурн валюе - переводится как функция void ***() возвращает значение. ОНА НЕ ДОЛЖНА НИ ЧЕГО ВОЗВРАЩАТЬ
 
2,3,4, и5 строки - функции ордер селект и ордер делет должны быть проверены на предмет того, какой же они возвращают результат
 
вариэйбл локал лот степ - нот юзед - переменная локал лот степ не используется. Она где то в коде просто объявлена и ни чего не делает - просто место занимает. Это всё не ошибки - это просто предупреждения. Если ни чего не править и при этом код написан верно (логика кода), то работать советник будет. Просто можете ни чего не делать, а можете в пропертисах вверху кода стриктс заблокировать
 

Я не силен в MQL, дело в том что после компиляции, когда кидаю на график - пишет  2019.10.13 07:55:12.022 'XMT-Scalper_v2.4.1 SS' is not expert and cannot be executed И окно настроек совы не появляется! Помогите решить проблему!

 
Там где-то ближе к верху есть строка:

#property show_inputs

Убрать ее надо.

 
Увы! Не помогло!

 

Добрый вечер приложил исправленную версию советника.

наслаждайтесь


Файлы:
XMT-Scalper_v2.4.2.mq4  134 kb
 
Спасибо большое, то что нужно! 

 
SEMTUM:

Увы! Не помогло!

Не рассказывайте сказок. У меня почему-то это эксперт  стал прикрепляться на график, после удаления этой строки, а вот у вас почему-то нет - вот чудо какое чудное.

