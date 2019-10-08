Загрузка ЦП при оптимизации
Всем привет!
Пробую оптимизацию на xeon e5 2695 v2 - начинается бойко (проц загружен полностью), а через 1-2 минуты (после нескольких проходов на ядро) начинается простой большинства ядер и загрузка ЦП 1%. Почему так и что делать? Скрины прилагаю.
Копутер он из нескольких составляющих... И не всегда узким местом является процессор. Когда память забита до предела, остальные компоненты работают по потребности.
Увеличите память, ограничением может стать диск, и опять ЦП не будет загружен.
А вот что забило память - это уже смотрите сами в вашем роботе.
Согласен с доводами, сам думаю на память, но в текущий момент и проц загружен (странно, что не на 100 процентов, хотя все ядра в работе) и память не перегружена.
Память все же надо увеличить...
Повторный запуск (n-ый раз) таки загрузил проц
Скорее всего тестер не пересчитывает повторно уже сделанные проходы. Они уже пройдены. А касательно баланса памяти/CPU - это же оптимизация, есть вероятность (высокая!) того, что проходы неравномерны по нагрузке, т.е. в какой-то момент снова может быть проц 5% память 90, а может и наоборот )) Хотя, такое количество ядер должно бы усреднить всё. Но, возможно, влияет, это генетический тест или полный...
Но это всё домыслы, только вы знаете наверняка, что делает робот. )))
Как я понял в итоге: при первичном запуске оптимизации неравномерно распределяется нагрузка на ядра (на Xeon e5 и DDR3 пробую первый раз и до этого - на 4-ядерниках и DDR4 такого не было). Скорее всего на старте на всех не хватает оперативы (но так ли и почему потом все равномерно?) Результат - простой ядер и игнор ими общей нагрузки на "собратьев" - в работе остается не более 10 (+/-). Сами повторно не подключаются. Равномерная нагрузка происходит после останова и повторного запуска. Что интересно - у проца частота 2,4 при работе всех ядер. Сейчас работают все, но частота 2,8 при загрузке в 82 процента (что странно) и оперативу отдал тестер - 70 процентов против 90 на первых прогонах.
Используйте половину (24) ядер и посмотрите на результат.
Думаете оперативы не хватает?
Речь скорей идет о сопроцессорах. Действительно, для ряда задач использование процессора без гипертрейдинга будет давать такой же результат как и с ним, но при этом снизится в два раза нагрузка на память и винчестер - это особенно актуально, судя по всему, для современных процессоров Intel. У меня E5-2670 и E5-2470 грузит все ядра на 100%, но нет нагрузки почти на винчестер - математические вычисления.
