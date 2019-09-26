Не копируется сигнал.
Добрый день.
Первый раз, поэтому прошу совета. Послали на Форум из сервисдеска.
Не копируется сигнал. VPS оплачен/подключен и синхранезирован. Думаю что проблема не в этом. Прилагаю фото.
Подскажите пжл куда куда с этим??
Необходимо: иметь терминал в КОТОРЫЙ копируется сигнал. В этом терминале НУЖНО смотреть два журнала: из вкладок "Эксперты" и "Журнал".
Все есть. В MT4 сигнал не копируется. Предыдущий сигнал копировался нормально. Фото выложил т.к. увидел в нем несоответствие.
Vladimir Karputov, 2019.09.26 14:07
"Смотреть" означает заглянуть, прочесть, изучить ...
В папке Эксперт пусто, а в Журнале прилагаю фото.
Что с этим делать?
Фото не поможет. Нужен сам лог-файл.
И читайте внимательно:
Vladimir Karputov, 2019.09.26 14:07
Вы точно не путает локальный терминал и виртуальный? В какой терминал: локальный или виртуальный копируется сигнал?
На ноут установлен терминал, который уже не раз копировал сигнал с миграцией на VPS. Сейчас подключился/оплатил сигнал, оплатил VPS(MQL5 New York, есть на фото), синхранизировал и ничего((((
Необходимые шаги:
Шаг 1: Всё таки определится куда копируется сигнал: в локальный терминал или на виртуальный терминал.
Определитесь пожалуйста.
Vladimir Karputov, 2019.09.26 15:13
На ноут установлен терминал, который уже не раз копировал сигнал с миграцией на VPS. Сейчас подключился/оплатил сигнал, оплатил VPS(MQL5 New York, есть на фото), синхранизировал и ничего((((
Если вы синхронизировали сигнал с VPS, то он у вас на VPS (и надо смотреть VPS логи).
И если вы синхронизировали с VPS, то в вашем компьютере вот это убирается (чтобы не было двойного копирования) -
Вы путаете VPS логи с логами терминала.
