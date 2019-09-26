Не копируется сигнал.

Добрый день.

Первый раз, поэтому прошу совета. Послали на Форум из сервисдеска.

Не копируется сигнал. VPS оплачен/подключен и синхранезирован. Думаю что проблема не в этом. Прилагаю фото.

Подскажите пжл куда куда с этим?? 

Необходимо: иметь терминал в КОТОРЫЙ копируется сигнал. В этом терминале НУЖНО смотреть два журнала: из вкладок "Эксперты" и "Журнал".

 
Все есть. В MT4 сигнал не копируется. Предыдущий сигнал копировался нормально. Фото выложил т.к. увидел в нем несоответствие.
 
В папке Эксперт пусто, а в Журнале прилагаю фото.

Что с этим делать?

Фото не поможет. Нужен сам лог-файл.


И читайте внимательно:

На ноут установлен терминал, который уже не раз копировал сигнал с миграцией на VPS. Сейчас подключился/оплатил сигнал, оплатил VPS(MQL5 New York, есть на фото), синхранизировал и ничего((((
Необходимые шаги:

Шаг 1: Всё таки определится куда копируется сигнал: в локальный терминал или на виртуальный терминал.

Определитесь пожалуйста.

 
Как посмотреть/скопировать лог-файл?

 
Если вы синхронизировали сигнал с VPS, то он у вас на VPS (и надо смотреть VPS логи).
И если вы синхронизировали с VPS, то в вашем компьютере вот это убирается (чтобы не было двойного копирования) -

Вы путаете VPS логи с логами терминала.

