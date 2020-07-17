Ищу тестера - страница 4
Вообще-то только у Романа с трудом нашёл. Твои понидельничные блеклые графики малоинформативны
Какие "блеклые графики" ?
Инвест-пароль. Лучшее подтверждение. Куда уж более "подтвердительнее" ?
То другое дело, что тебе нужно не подтверждение, а лелеяние своего ЧСВ... Ну так мели, Емеля, твоя неделя...
Такие блеклые. В курсе, что есть сервисы мониторинга с подробной статистикой. Твоя система там показала -99%. Вопросов нет
Какая система ??? У меня их гора. И есть те, что показывают очень даже хорошие результаты. Тебе нужна статистика - ну ты их бери, и ставь на любой мониторинг, регкоды я выдаю без ограничений тем, кто этого хочет. Мне подробная статистика не нужна, я ее и так вижу. Хотел бы ты мониторинг с подробной статистикой - давно бы уже его имел.
А ты что ? Разгадка проста - не нужен тебе ни мониторинг, ни статистика, ни для одной системы, ни для вороха систем. Тебе надо почувствовать себя великим... Могу лишь повторить - мели, Емеля, твоя неделя.
Даша новый участник, еще пол года нужно примерно ему
Да по-более, пожалуй.
Он ведь только говорить (писать) может.
Пытается изобразить из себя знатока.
Вот реальное отражение знаний этого человека:
Иными словами - знаний никаких.
Потому как, если бы они были, то мы бы не увидели этого ужаса.
И этот человек кому-то что-то рассказывает и поучает...
Смехопанорама и бесконечный позор.
Вот реальное отражение знаний этого человека: .
Он с пеной у рта доказывал, что средства - это ерунда, и они всегда приходят к показателю баланса. В данном графике - баланс неуклонно растет. Ждем, пока Даша Баскакова станет миллионером !