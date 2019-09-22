Поделитесь своей лучшей картой мира
multiplicator:
это все демки?
К сожалению да)
Yury Kulikov:Ого! Прилично... Почти вся карта.. даже Сомали есть...)
а где? и как? у вас разный график !
А что это вообще такое?
Sergey Vradiy:
Расположение скачавших продукт в маркете.
загрузки, это не спортивно..
там 100% лидером будут Россия и русско-говорящие страны, Китай и прочая Малазия. Просто потому-что :-) Первые сразу понимают описание продукта, вторых просто сильно дофига. Но денег нет ни у тех ни у других
В покупках лидерами почему-то являются Испания и Израиль. Причём я сильно подозреваю, что это от качества перевода текста.
Видимо сложилось так, что переводы на испанский и иврит делают в основном непосредственно испанцы и евреи.
А на английский/французский/немецкий массово переводят оутсорсеры посредством гугл-транслейт. Получается непродавабельное г-но, годное только на поржать
Хоть кто-то закрашивал всю карту?