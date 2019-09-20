Вопрос к разработчикам ну и к тем кто пользуется авто запуском терминала.
И вовсе не в минутах, а указывается наименование ТФ. Для месячного Period=MN1
Если указывать в минутах - тоже работает (кроме месячного), однако так проще, благодарю за совет, переделаю
Вы в школе учились? Вы, в принципе, знаете что такое знаки препинания? Чисто по названию темы - двоечник из подворотни. Странно, что кто-то ответил......... (кроме меня)
Вы в школе учились? Вы, в принципе, знаете что такое знаки препинания? Чисто по названию темы - двоечник из подворотни. Странно, что кто-то ответил......... (кроме меня)
Вы на личности не переходите. Отсутствие знаков препинания или их наличие не всегда говорят об умственном или же тем более профессиональном развитии человека.
Вы на личности не переходите. Отсутствие знаков препинания или их наличие не всегда говорят об умственном или же тем более профессиональном развитии человека.
Вы на личности не переходите. Отсутствие знаков препинания или их наличие не всегда говорят об умственном или же тем более профессиональном развитии человека.
Опаньки. Вы пишете так, что нихрена не разобрать, а я должен политкорректно Вас не упоминать? Может мне ещё Вас называть ОНО? Сразу говорю, на гниющую европу не равняюсь, страна катаржников мне не указ.
А отсутствие этих самых знаков в 99.9% именно об этом и говорит. В остальных случаях - это абсолютное неуважение к собеседнику(кам)....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В инструкции фвто запуска терминала - сказано что таймфрейм с которым запускается тестер может быть указан любой из поддерживаемых.
Как я понял таймфрейм задается в минутах. Подскажите какое кол - во минут нужно ставить для запуска теста / других опций на месячном таймфрейме ?
Иначе говоря, что должно стоять на месте знака вопроса :
Комментариями указаны значения enum которые присвоены в терминале, но в конфигурационном файле - они бесполезны как я понял тестовым путем.