Вопрос к разработчикам ну и к тем кто пользуется авто запуском терминала.

Новый комментарий
 

В инструкции фвто запуска терминала - сказано что таймфрейм с которым запускается тестер может быть указан любой из поддерживаемых. 
Как я понял таймфрейм задается в минутах. Подскажите какое кол - во минут нужно ставить для запуска теста / других опций на месячном таймфрейме ?


Иначе говоря, что должно стоять на месте знака вопроса :

enum ENUM_Timeframes
    {
        M1 = 1,
        M2 = 2,
        M3 = 3,
        M4 = 4,
        M5 = 5,
        M6 = 6,
        M10 = 10,
        M12 = 12,
        M15 = 15,
        M20 = 20,
        M30 = 30,
        H1 = 60,//16385,
        H2 = 120,//16386,
        H3 = 180,//16387,
        H4 = 240,//16388,
        H6 = 360,//16390,
        H8 = 480,//16392,
        H12 = 720,//16396,
        D1 = 1440,//16408,
        W1 = 10080,//32769,
        MN1 = ?????//49153
    }


Комментариями указаны значения enum которые присвоены в терминале, но в конфигурационном файле - они бесполезны как я понял тестовым путем.

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
 
Andrey Azatskiy:

Как я понял таймфрейм задается в минутах. Подскажите какое кол - во минут нужно ставить для запуска теста / других опций на месячном таймфрейме ?



И вовсе не в минутах, а указывается наименование ТФ. Для месячного Period=MN1

 
Sergey Zhilinskiy:


И вовсе не в минутах, а указывается наименование ТФ. Для месячного Period=MN1

Если указывать в минутах - тоже работает (кроме месячного), однако так проще, благодарю за совет, переделаю

 
не внимательно смотрел когда первый раз эту штуковину делал...
[Удален]  

Вы в школе учились? Вы, в принципе, знаете что такое знаки препинания? Чисто по названию темы - двоечник из подворотни. Странно, что кто-то ответил......... (кроме меня)

 
Сергей Таболин:

Вы в школе учились? Вы, в принципе, знаете что такое знаки препинания? Чисто по названию темы - двоечник из подворотни. Странно, что кто-то ответил......... (кроме меня)

Вы на личности не переходите. Отсутствие знаков препинания или их наличие не всегда говорят об умственном или же тем более профессиональном развитии человека.

 
Andrey Azatskiy:

Вы на личности не переходите. Отсутствие знаков препинания или их наличие не всегда говорят об умственном или же тем более профессиональном развитии человека.

Но всегда говорит о невежестве и неграмотности.
[Удален]  
Andrey Azatskiy:

Вы на личности не переходите. Отсутствие знаков препинания или их наличие не всегда говорят об умственном или же тем более профессиональном развитии человека.

Опаньки. Вы пишете так, что нихрена не разобрать, а я должен политкорректно Вас не упоминать? Может мне ещё Вас называть ОНО? Сразу говорю, на гниющую европу не равняюсь, страна катаржников мне не указ.

А отсутствие этих самых знаков в 99.9% именно об этом и говорит. В остальных случаях - это абсолютное неуважение к собеседнику(кам)....

Новый комментарий