Суд моего робота - страница 3

Новый комментарий
 
Может нужно было на десятилетней истории параметры подбирать, с точностью 100%?
 
Vladimir Tkach:
Может нужно было на десятилетней истории параметры подбирать, с точностью 100%?

я прогнал его по 2018 и 2019. По десяти годам, конечно, было бы обьективней лучше, но это займет кучу времени, которого пока нет

 
Andrew Pryn:

я прогнал его по 2018 и 2019. По десяти годам, конечно, было бы обьективней лучше, но это займет кучу времени, которого пока нет

_

123
Новый комментарий