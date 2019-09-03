Подскажите почему не работает код.
И помните, что ордера нужно закрывать с последнего.
У себя в функции CloseOrders(int) проверьте, чтобы цикл шел
int tot=OrdersTotal()-1; for(int i=tot; i>-1; i--){//...}
Vladimir Tkach:Буду пробовать
И помните, что ордера нужно закрывать с последнего.
У себя в функции CloseOrders(int) проверьте, чтобы цикл шел
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь