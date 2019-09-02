Демо сигнал
Здравствуйте. Я хочу добавить сигнал сервер брокера ***, но на сайте при добавлении пишут - что сервер ошибочный, что мне делать?
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Я хочу добавить сигнал сервер брокера ***, но на сайте при добавлении пишут - что сервер ошибочный, что мне делать?
Здравствуйте. Я хочу добавить сигнал сервер брокера ***, но на сайте при добавлении пишут - что сервер ошибочный, что мне делать?
Добавляйте сигнал из своего терминала -
окно "Навигатор" и правый клик на торговом счёте -> пункт меню "Зарегистрировать как сигал". После этого в браузере откроется страница регистрации сигнала и сервер сразу будет прописан.
Спасибо
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь