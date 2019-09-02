Демо сигнал

Здравствуйте. Я хочу добавить сигнал сервер брокера  ***, но на сайте при добавлении пишут - что сервер ошибочный, что мне делать?
 
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Я хочу добавить сигнал сервер брокера   ***, но на сайте при добавлении пишут - что сервер ошибочный, что мне делать?

Добавляйте сигнал из своего терминала - 

Добавляйте сигнал из своего терминала

окно "Навигатор" и правый клик на торговом счёте -> пункт меню "Зарегистрировать как сигал". После этого в браузере откроется страница регистрации сигнала и сервер сразу будет прописан.

 
Спасибо
