Помогите создать Трейлинг на mql5
Andrey Kozak:
Привет друзья! Не силен в mql5 к сожалению...((( по этому прошу Вашей помощи. Нужно создать ТрейлингСтоп на mql5 чтобы работал точно так же как вот этот кон на mql4:
........
Пожалуйста помогите переделать! Буду ооооочень благодарен! Спасибо!
Для начала спрячьте свою портянку
for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++) { int dfd=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) {
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет друзья! Не силен в mql5 к сожалению...((( по этому прошу Вашей помощи. Нужно создать ТрейлингСтоп на mql5 чтобы работал точно так же как вот этот кон на mql4:
Пожалуйста помогите переделать! Буду ооооочень благодарен! Спасибо!