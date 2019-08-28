Помогите создать Трейлинг на mql5

Привет друзья! Не силен в mql5 к сожалению...((( по этому прошу Вашей помощи. Нужно создать ТрейлингСтоп на mql5 чтобы работал точно так же как вот этот кон на mql4:


for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)

{

      int dfd=OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);

      if(OrderType()<=OP_SELL &&  

         OrderSymbol()==Symbol()) 

        {

         if(OrderType()==OP_BUY)

           {

            if(TrailingStop>0)

              {

               if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)

                 {

                  if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)

                    {

                     if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green))

                        Print("OrderModify error ",GetLastError());

                    }

                 }

              }

           }

         else 

           {

            if(TrailingStop>0)

              {

               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))

                 {

                  if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))

                    {

                     if(!OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red))

                        Print("OrderModify error ",GetLastError());

                    }

                 }

              }

           }

        }

}







Пожалуйста помогите переделать! Буду ооооочень благодарен! Спасибо!

[Удален]  
Andrey Kozak:

Для начала спрячьте свою портянку 


Выберете подходящего эксперта, и посмотрите код >>>

