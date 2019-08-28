Как сменить категорию продукта в Маркете?
Sergey Zhilinskiy:
Собственно вопрос в названии темы. У меня с давних времен скрипт "сидит" в категории "Эксперты". Сейчас появилась необходимость обновить версию, а дудки - категория не та...
Я так понимаю что с этим вопросом в СД сейчас не обращаются.
Попробуйте в самом продукте модератору маркета написать.
Vitalii Ananev:
Попробуйте в самом продукте модератору маркета написать.
Это уже давно убрали.
Vladislav Andruschenko:
Это уже давно убрали.
Не знал. Раньше была такая возможность.
...
Как вариант убрать текущий продукт и залить новый в новой категории. Или ждать когда кто то из админов увидит ваш пост на форуме.
Vitalii Ananev:
Как вариант убрать текущий продукт и залить новый в новой категории.
Думал про это. Как тогда быть с теми кто купил/установил продукт?
Придется наверно подождать.
Уважаемые модераторы, подскажите куда и как можно обратиться.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Собственно вопрос в названии темы. У меня с давних времен скрипт "сидит" в категории "Эксперты". Сейчас появилась необходимость обновить версию, а дудки - категория не та...
Я так понимаю что с этим вопросом в СД сейчас не обращаются.