Как сменить категорию продукта в Маркете?

Собственно вопрос в названии темы. У меня с давних времен скрипт "сидит" в категории "Эксперты". Сейчас появилась необходимость обновить версию, а дудки - категория не та...

Я так понимаю что с этим вопросом в СД сейчас не обращаются.

 
Sergey Zhilinskiy:

Попробуйте в самом продукте модератору маркета написать.

 

Я не вижу где это можно сделать, вот ведь в чем проблема (


 
Vitalii Ananev:

Попробуйте в самом продукте модератору маркета написать.


Это уже давно убрали. 
 
Vladislav Andruschenko:

Это уже давно убрали. 

Не знал. Раньше была такая возможность.

Как вариант убрать текущий продукт и залить новый в новой категории. Или ждать когда кто то из админов увидит ваш пост на форуме.

 
Vitalii Ananev:

Как вариант убрать текущий продукт и залить новый в новой категории.

Думал про это. Как тогда быть с теми кто купил/установил продукт?

Придется наверно подождать.

 
Уважаемые модераторы, подскажите куда и как можно обратиться. 
