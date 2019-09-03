Бета-тестирование MetaTrader 4 build 1194
стилизатор стиль MetaQuotes может испортить исходник, было до применения стилизатора:
//_______________________________________________________________________ int OrderSend_(int magic_, int cmd_, double lot_, int stoploss_ = 0, int takeprofit_ = 0, double price_ = -1.0,string comment_ = "", int attempts_ = 10) { int ticket = -1; static class CDig { public: int digits(double v) {return(0);} } vol; return(ticket); } //_______________________________________________________________________
применил стилизатор:
int OrderSend_(int magic_, int cmd_, double lot_, int stoploss_ = 0, int takeprofit_ = 0, double price_ = -1.0, string comment_ = "", int attempts_ = 10) { int ticket = -1; static class CDig { public: int digits(double v) {return(0);} } v ol; return(ticket); } //_______________________________________________________________________
предупреждение компилятора несоответствия типов не выдает, тут как положено:
#property strict //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double x=100.0; f(x); //possible loss of data due to type conversion tst.mq4 } //_______________________________________________________________________ void f(int v) { } //_______________________________________________________________________
а тут нет предупреждения компилятора:
#property strict //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double x=100.0; f(x); } //_______________________________________________________________________ void f(bool v) { } //_______________________________________________________________________
Ребят, вы б добавили лучше в редактор поддержку внешних консольных утилит через stdin\stdout. Тогда можно было бы прикрутить Uncrustify (и вообще всё, что угодно) и не заморачиваться написанием своего стилизатора.
Это вряд ли сделают. Но можно внешними стилизаторами пользоваться - например, так (блог английский). Все равно свой код сразу пишешь в привычном стиле, а чужой нужно пакетно переформатировать.
Я как раз для переформатирования скачанных исходников и пользую внешний (но uncrustify, не clang) - через сторонний редактор с поддержкой консоли.
Пакетно исходники библиотеки придётся переформатировать каждый раз при обновлении, они тихой сапой переписываются, даже изменённые.
Вообще, странно видеть редактор кода без поддержки внешних утилит и редиректа консоли. Таковая есть в любом редакторе сейчас - editpad,
editplus и т.д.
Мы добавили множество стилей:
Выберите свой по умолчанию и используйте. Внешние стилизаторы использовать не будем.
Стилизатор исправили в бете 1196.
проверил в VS2017 в проекте C#, получаю как и ожидал, ошибку компиляции
Ошибка CS1503 Аргумент 1: не удается преобразовать
из "double" в "bool"
обновился на 1196, стилизатор мой пример https://www.mql5.com/ru/forum/320733#comment_12956484
правильно обработал
MQL4 билд 1196 Windows 10 Pro x64, IE 11
какой то баг с переименовыванием расширения файла, отловить не смог, но было так:
- создал скрипт через мастер, нажимал только кнопку " Компилировать " и затем кнопку "Вызов торгового терминала"
- затем в терминале запускал тестовый скрипт и обратно через панель задач Виндовс в МЕ правил код, в какой то момент мои изменения перестали работать в терминале
- затем в терминале кликнул мышей на иконку скрипта - изменить - мой скрипт, в МЕ открылся файл без изменений, и был уже открыт файл с моими правками
- оказалось, что в какой то момент МЕ переименовал у файла скрипта расширение на mql5, и соответственно я с какого то момента времени правил файл с расширением .mql5, а мой исходный скрипт был сохранен и часть правок не были внесены в него
Сейчас создал новый проект и каждый раз создаю новые файлы .mqh и добавляю с помощью #include , опять в какой то момент перестали мои правки в инклудниках работать, начал разбираться - один из инклудников получил самостоятельно расширение .mql5 вместо своего .mqh . Как и ранее нажимал только мышкой кнопку компиляция и вызов торгового терминала
Вот скрин - в папке проекта у меня дублируются файлы с расширением mqh и mql5
Приглашаем всех принять участие в бета-тестировании нового билда, скачав обновление с нашего сервера MetaQuotes-Demo (адрес demo.metaquotes.net:443).
Главные изменения: