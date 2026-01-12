Библиотеки: cIntSpeech
Отличный материал, я очень ценю вашу постоянную работу по созданию кода, который хорошо сочетается с другими.
Автор: Дмитрий
круто :)
А можно сделать наоборот, чтобы МТ5 распознавал ваш голос?
У меня была такая идея несколько недель назад, это помогло бы людям с ограниченными возможностями играть на форексе.
Не работает на моей Vista HB.
Некоторые приложения для преобразования текста в речь из sourceforge работают на моей Vista(http://sourceforge.net/directory/os:windows/freshness:recently-updated/?q=text%20to%20speech), хотя я рекомендую только это(http://sourceforge.net/projects/espeak/), которое фактически взято отсюда(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms720410(v=vs.85) ).
Мой совет, если мы сохраняем звук в какой-нибудь .wav файл, а потом проигрываем его с помощью MQL PlaySound(), то лучше сразу после этого добавить Sleep() около 500.
PlaySound ("You have connection.wav"); Sleep (500);
:D
Оно работает? У меня пример открывает папку Документы и все
Давно дело было, сейчас может и не работает.
А на каком языке говорит?
На любом, но с акцентом
На дефолтном для данного языка интерфейса ОС. Т.е. на языке голоса синтезатора с индексом 0. С языком интерфейса ОС могут быть установлены несколько языков (в русском м.б. по паре англ. и русских голоса). Чтобы выбрать голос, VBS-скрипт придётся усложнять. У меня в W7 установлен только английский интерфейс, и язык только англ.
Действительно потрясающе！
Вам просто нужно изменить "путь к файлу" в коде, из-за обновления ОС и MT5, и тогда вы сможете реализовать TTS на Windows 11 с последней версией MT5.
cIntSpeech:
Простая говорилка.
У класса один метод - Say() в который передается два параметра. Первый параметр обязательный - это произносимый текст, второй параметр - дополнительный, при значении true произносимый текст выводится в журнал (в Эксперты).
