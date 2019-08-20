Блог
Всем привет ! подскажите пожалуйста как я могу создать блог ? нигде кнопку что-то найти не могу :)
Зайдите в свой профиль, там в вертикальном меню слева внизу есть кнопка Блог. Кстати, так нет цензуры, как на форуме )))
Проблема в том что когда туда захожу ничего нету и не показывается ,а кнопку добавить пост нету(
Зеленая кнопка справа "Добавить новый пост" тут: https://www.mql5.com/ru/blogs
Нету этой кнопки
У всех есть, и только у Вас нет ... Так не бывает...
Поменяйте браузер..., временно отключите интернет-защиту..., ищите у себя в настройках...
Можете показать скрин где у вас есть эта кнопка?
клик на свой профиль - вверху справа на любой странице форума:
на этой страничке: https://www.mql5.com/ru/blogs
Выглядит так:
То же самое. Возможно, у ТС не пройдены какие-то проверки. Какие- сказать не могу так как аккаунт зареген очень давно.
