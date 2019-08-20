Блог

Всем привет ! подскажите пожалуйста как я могу создать блог ? нигде кнопку что-то найти не могу :)
 
Зеленая кнопка справа "Добавить новый пост" тут: https://www.mql5.com/ru/blogs
Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
Vladislav Metelitsa:
Всем привет ! подскажите пожалуйста как я могу создать блог ? нигде кнопку что-то найти не могу :)

Зайдите в свой профиль, там в вертикальном меню слева внизу есть кнопка Блог. Кстати, так нет цензуры, как на форуме )))

 
Alexey Volchanskiy:

Зайдите в свой профиль, там в вертикальном меню слева внизу есть кнопка Блог. Кстати, так нет цензуры, как на форуме )))


Проблема в том что когда туда захожу ничего нету и не показывается ,а кнопку добавить пост нету( 

 

Вот такая вот пустота у меня Вот такая вот пустота

 
Yevhenii Levchenko:
Зеленая кнопка справа "Добавить новый пост" тут: https://www.mql5.com/ru/blogs

Нету этой кнопки

 
Vladislav Metelitsa:

Нету этой кнопки

У всех есть, и только у Вас нет ...  Так не бывает...

Поменяйте браузер..., временно отключите интернет-защиту...,  ищите у себя в настройках...

 
Serqey Nikitin:

У всех есть, и только у Вас нет ...  Так не бывает...

Поменяйте браузер..., временно отключите интернет-защиту...,  ищите у себя в настройках...

Можете показать скрин где у вас есть эта кнопка? 

 
Vladislav Metelitsa:

Можете показать скрин где у вас есть эта кнопка? 

клик на свой профиль - вверху справа на любой странице форума:

 
Vladislav Metelitsa:

Можете показать скрин где у вас есть эта кнопка? 

на этой страничке: https://www.mql5.com/ru/blogs

Выглядит так:

 
Igor Makanu:

клик на свой профиль - вверху справа на любой странице форума:

То же самое. Возможно, у ТС не пройдены какие-то проверки. Какие- сказать не могу так как аккаунт зареген очень давно.

