Возможно ли создание прибыльной автоматической системы ? - страница 2
У меня лет пять назад один Заказчик из Прибалтики слился по мартину с депо $40000. Я всегда людей предупреждаю, с цифрами в руках. Но некоторые верят, что у них на плече сидит ангел-хранитель.
Я сейчас тоже для скальпера разрабатываю систему спасения зависших, убыточных ордеров. Но это не тупой, механический мартин, а лок с увеличенным лотом. И нужен ДЦ с нулевой хеджированной маржей. Таких мало, но они есть.
Все, Алексей! Никто не заинтереуется вашей анонсированной системой. Для большинства профессионалов и просто дружных с математикой как видят лок да потом еще и мартин ухмыляются и уходят.
Лок - этот тот же стоп с последующим входом. А мартин - вообще зло. Игрушка для детей если хотите. Или вы готовы вложить 10к и больше ? чтобы зарабатывать 20-50 % в год и при этом рисковать всем депозитом ? Да и сомневаюсь что 5 или даже 10 к в год будут устраивать вас и вашу семью
Прочитал статью. Хотелось бы добавить, что при удвоении на 2 (геометрическая прогрессия) можно прибавлять к размеру лота некую постоянную величину (арифметическая прогрессия). Вот резы за 19 лет:
Ну и сам советник:
Начнем с простой вещи. У вас есть возможность начать торговать со 100.000? При то что прибыль составила 66.000/19 лет=~3.500. Итого примерно 3.5% годовых. Может проще с такими деньгами войти на рынок акций, и гарантированно на дивидендах получить прибыль порядка 10%?