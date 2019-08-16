Как корректно отрисовать свечу с помощью гистограмм? - страница 2
Видимо, OnChartEvent прилетает раньше, чем OnInit.
Тут у Вас все смешалось: кони, люди )) Гистограмма отображается по соседним буферам. Поэтому High и Low должны быть рядом. Аналогично буфера Open и Close.
На самом деле все очень просто:
Получаем:
Оно даже с ChartEvent работает корректно
По какой причине непонятно.
Не, это не подходит... Выкидывает оут оф рейндж. Нужно пропускать цикл первый. Хрен его знает зачем, но это решает проблему. Все остальное, что пробовал, не робит . Хотя должны быть и другие варианты
мне для мт4 нужно :)
еле нашел, вот инструкция чтобы понять логику как работает DRAW_HISTOGRAM
https://www.mql5.com/ru/forum/111497/page651#comment_3073303
Out of range выкидывало снова... По какой причине непонятно. Добавил просто булевскую переменную, чтобы пропустить первый цикл и все стало работать тип-топ:
Чего-то зачем-то навычисляли с индексами. Попробуйте так (сам не пробовал, каюсь):
