в советнике выставляю стоп лосс 3 пункта.Обьем сделки 0.10 лота.( евро доллар)Когда тестирую в результатах теста если стоп закрылся то получаеться минус -5.Уведел что в реале он закрывает -4.Хотя сам до минус 5 он доходит но не закрывает.Если поставить в настройках стоп лосс 4 тогда он закрывает -5 но доходит до -6.Что за глюк?
наверное вы не учитываете разницу - покупки это красная линия
ТАк он до минус 5 то доходит.а закрывает минус 4
не. - внимательней ….
посмотрите покупку и продажу.
попробуйте открыть позицию и тут же закрыть... и вы будете в минусе
---------------------------------------------------------------------------
точно так же - как и в реальной жизни. в обмениках
если не верите- сходите в обменик купите и сразу продайте
стоп ордер. Он исполняется не по гарантированной цене. На быстром движении может быть и минус 50, при установленном 5 и более. При гепе тоже самое.Тогда как тейк все нормально)))) Сработает пуля в пулю. Все для людей)
Если тейк ставится лимитками то так и должно быть.
