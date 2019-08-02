Глюк

в советнике выставляю стоп лосс 3 пункта.Обьем сделки 0.10 лота.(евро доллар)Когда тестирую в результатах теста если стоп закрылся то получаеться минус -5.Уведел что в реале он закрывает -4.Хотя сам до минус 5 он доходит но не закрывает.Если поставить в настройках стоп лосс 4 тогда он закрывает -5 но доходит до -6.Что за глюк? 
Botonas:
наверное вы не учитываете разницу - покупки это красная линия

разница

а - покупка и продажа --- может такую разницу показать.- что вы будите жалеть что вошли в рынок
 
ТАк он до минус 5 то доходит.а закрывает минус 4
Botonas:
не. - внимательней ….

посмотрите покупку и продажу. 

попробуйте открыть позицию и тут же закрыть... и вы будете в минусе

---------------------------------------------------------------------------

точно так же - как и в реальной жизни. в обмениках

если не верите- сходите в обменик купите и сразу продайте  

стоп ордер. Он исполняется не по гарантированной цене. На быстром движении может быть и минус 50, при установленном 5 и более. При гепе тоже самое.Тогда как тейк все нормально)))) Сработает пуля в пулю. Все для людей)

 
да я тоже заметил тейк срабатывает 100%
 
vladevgeniy:

стоп ордер. Он исполняется не по гарантированной цене. На быстром движении может быть и минус 50, при установленном 5 и более. При гепе тоже самое.Тогда как тейк все нормально)))) Сработает пуля в пулю. Все для людей)

Если тейк ставится лимитками то так и должно быть.

