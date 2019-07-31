Помогите найти сигнал.

Доброго времени суток. Помогите наити сигнал, скальпер, с временем удержания 5мин.и не плохими результатами.Не помню на mt5 или 4. Скрин удалил, теперь найти не могу
 
Ищите вот здесь: Сигналы

Используйте фильтр для поиска:  Фильтр поиска сигналов

 
Используйте фильтр для поиска: 

Есессно искал, не фильтрует по времени удержания. Уже день ищу) глаз дёргается)
 

Дело в том, что публично обсуждать конкретные сигналы запрещено (типа реклама)


 
Ну ё🤬🤬🤬напишите в личку если кто то знает)))
 
Ну ё🤬🤬🤬напишите в личку если кто то знает)))

Не знаю лично про такой сигнал. В лубом случае, если сигнал действительно хорош, он со временем будет в топе рейтинга...

Там робот наверное торгует?  Приблизительная просадка и количество подписчиков известны?

 
Помню что сделок много(естественно) и в плюсе 87% из или больше....
 
с временем удержания 5мин.

Решили брокера кормить проскальзываниями?

 
Решили брокера кормить проскальзываниями?

Ну так чуть чуть))))
 

Суммарная прибыль там приблизительно какая? Больше 30% ?

В мт4, с процентом прибыльных сделок выше 85% и средним временем удержания около 5 минут нет сигналов. С ср. удержанием меньше часа с 85% (и выше) положительных сделок и заметной прибылью (выше 30%) - 11 штук. Самый "близкий" - 18 мин. среднее удержание (прибыль вроде ниче так, но отзывы плохие).


В мт5, с 85% положительных (и выше) только один, там 13 мин. ср. удержание

 
его могли выкинуть из рейтинга.

12
