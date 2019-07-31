Помогите найти сигнал.
Дело в том, что публично обсуждать конкретные сигналы запрещено (типа реклама)
Дело в том, что публично обсуждать конкретные сигналы запрещено (типа реклама)
Ну ё🤬🤬🤬напишите в личку если кто то знает)))
Не знаю лично про такой сигнал. В лубом случае, если сигнал действительно хорош, он со временем будет в топе рейтинга...
Там робот наверное торгует? Приблизительная просадка и количество подписчиков известны?
Не знаю лично про такой сигнал. В лубом случае, если сигнал действительно хорош, он со временем будет в топе рейтинга...
Там робот наверное торгует? Приблизительная просадка и количество подписчиков известны?
с временем удержания 5мин.
Решили брокера кормить проскальзываниями?
Решили брокера кормить проскальзываниями?
Суммарная прибыль там приблизительно какая? Больше 30% ?
В мт4, с процентом прибыльных сделок выше 85% и средним временем удержания около 5 минут нет сигналов. С ср. удержанием меньше часа с 85% (и выше) положительных сделок и заметной прибылью (выше 30%) - 11 штук. Самый "близкий" - 18 мин. среднее удержание (прибыль вроде ниче так, но отзывы плохие).
В мт5, с 85% положительных (и выше) только один, там 13 мин. ср. удержание
Суммарная прибыль там приблизительно какая? Больше 30% ?
В мт4, с процентом прибыльных сделок выше 85% и средним временем удержания около 5 минут нет сигналов. С ср. удержанием меньше часа с 85% (и выше) положительных сделок и заметной прибылью (выше 30%) - 11 штук. Самый "близкий" - 18 мин. среднее удержание (прибыль вроде ниче так, но отзывы плохие).
В мт5, с 85% положительных (и выше) только один, там 13 мин. ср. удержание
его могли выкинуть из рейтинга.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования