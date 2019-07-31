При скачивании мт4, скачивается мт5 !!!

На сайте www.mql5.com при скачивании мт4, скачивается мт5 !!! Подскажите как скачать мт4.
 
Сергей Внуков:
У своего ДЦ скачивайте МТ4

Сергей Внуков:
я с этим вопросом - уже присутствовал здесь 

нужно скачивать у своего брокера 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Брокеры не работают с МТ4

Artyom Trishkin:

Брокеры не работают с МТ4

ну как тогда - их назвать?

куда мы - деньги ложим

- где личный кабинет 

 
Aleksandr Klapatyuk:

ну как тогда - их назвать?

куда мы - деньги ложим

- где личный кабинет 

Дилинговый центр (ДЦ)

 
Aleksandr Klapatyuk:

а кто- тогда брокер?

вроде - по на учёному - мы трейдеры.

а - кто тогда брокеры? 

Брокеры на бирже, а не на форекс.

Гугл в помощь...

Заведя деньги в контору трейдером не стать...

Artyom Trishkin:

Брокеры на бирже, а не на форекс.

Гугл в помощь...

Заведя деньги в контору трейдером не стать...

ещё- пишут так!

---------------------------

Artyom Trishkin:

Брокеры на бирже, а не на форекс.

Гугл в помощь...

Заведя деньги в контору трейдером не стать...

немного - задело!

-----------------------------------------

Сергей Внуков:
вот скачал - для вас!

у своего брокера

мт4

введите имя  брокера 

Файлы:
alpari4setup.zip  1125 kb
