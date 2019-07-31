При скачивании мт4, скачивается мт5 !!!
На сайте www.mql5.com при скачивании мт4, скачивается мт5 !!! Подскажите как скачать мт4.
У своего ДЦ скачивайте МТ4
я с этим вопросом - уже присутствовал здесь
нужно скачивать у своего брокера
Брокеры не работают с МТ4
ну как тогда - их назвать?
куда мы - деньги ложим
- где личный кабинет
Дилинговый центр (ДЦ)
а кто- тогда брокер?
вроде - по на учёному - мы трейдеры.
а - кто тогда брокеры?
Брокеры на бирже, а не на форекс.
Гугл в помощь...
Заведя деньги в контору трейдером не стать...
ещё- пишут так!
---------------------------
Когда мы говорим о брокерах, надо понимать, что речь идет о посредниках, без которых ваша деятельность на финансовых рынках попросту невозможна. Ведь именно эти люди или компании предоставляют желающим выход на эти самые рынки, именно на их счетах находится ваш торговый капитал и именно от них зависит скорость и качество исполнения ваших заявок.
немного - задело!
-----------------------------------------
вот скачал - для вас!
у своего брокера
введите имя брокера
