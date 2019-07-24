Ошибки трейдеров в торговле роботами-скальперами. С СтопЛоссами от 150-300 пипс. - страница 2

Alexander Ivanov:
Что хотел то написал.
Те кто поймет - поймет.

Georgiy Merts:

просто пишу про использовании скальпера,

некоторые получив подряд убытка с нескольких валютных начинают унывать, и часто бросают бот.

Там наверху показал картинку тестера, за год походу. Если смотреться, то даже в течение месяца(примерно) робот ловит убыток, потом начинает прибыльно торговать.

Вот примерно показал тут-

мы не знаем когда наступят эти убыточные периоды. А трейдеры попав на эту полосу- начинают думать - что бот сливатор.

А если торгуют сразу на 5-10 пар, то убыток будет намного больше.

 
Поэтому хочу сказать некоторым, подходите к торговле скальперами более обдуманно, и с научным подходом. Изучая данные тестера и данные торговли.
 
Alexander Ivanov:
Все верно.

Надо глядеть, какая на истории максимальная длина непрерывной очереди СЛ. Понятное дело, что если она 20 - глупо ждать, что на реальной торговле она будет короче. И это не зависит от того, скальпер или нет.

 

это от своего опыта пишу,

скольких ботов выбросил на урну, не проверив даже месяц, не счесть.

в последнее время выдерживаю бот даже после убытка, до этого хотел бросить думаю- "опять сливатор!"...но через неделю робот перекрыл убыток и увеличил профит.

Потом опять убытки, опять мысли - "точно сливатор!"...  но  через два три дня опять закрыл убытки профитом.

