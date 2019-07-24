Ошибки трейдеров в торговле роботами-скальперами. С СтопЛоссами от 150-300 пипс. - страница 2
Что хотел то написал.
Да уж, куда мне непонятливому...
просто пишу про использовании скальпера,
некоторые получив подряд убытка с нескольких валютных начинают унывать, и часто бросают бот.
Там наверху показал картинку тестера, за год походу. Если смотреться, то даже в течение месяца(примерно) робот ловит убыток, потом начинает прибыльно торговать.
Вот примерно показал тут-
мы не знаем когда наступят эти убыточные периоды. А трейдеры попав на эту полосу- начинают думать - что бот сливатор.
А если торгуют сразу на 5-10 пар, то убыток будет намного больше.
Поэтому хочу сказать некоторым, подходите к торговле скальперами более обдуманно, и с научным подходом. Изучая данные тестера и данные торговли.
Все верно.
Надо глядеть, какая на истории максимальная длина непрерывной очереди СЛ. Понятное дело, что если она 20 - глупо ждать, что на реальной торговле она будет короче. И это не зависит от того, скальпер или нет.
это от своего опыта пишу,
скольких ботов выбросил на урну, не проверив даже месяц, не счесть.
в последнее время выдерживаю бот даже после убытка, до этого хотел бросить думаю- "опять сливатор!"...но через неделю робот перекрыл убыток и увеличил профит.
Потом опять убытки, опять мысли - "точно сливатор!"... но через два три дня опять закрыл убытки профитом.