Кому проще научиться торговать прибыльно, на форекс (или бирже)?
Sergey Chalyshev:
- программисту-математику-физику
- продавцу колхозного рынка
- мне ненравится вопрос и ответы, создам свой опрос
Тому у кого мозги работают в правильном направлении. Образование, хотя и не вредит, но и не особо помогает.
Чего там учиться - всего две кнопки
Evgeniy Zhdan:Именно. И всего одна стратегия: покупай дёшево - продавай дорого. Вся наука. На любом рынке все прекрасно справляются без всякой специальной подготовки. )
Чего там учиться - всего две кнопки
Evgeniy Zhdan:Две кнопки - это уже тяжелый выбор (откуда проистекают и трата нервов и трата денег). Надо сделать только одну кнопку "БАБЛО", а чтобы написать такую прогу нужно, все-таки, учиться.
Чего там учиться - всего две кнопки
Yuriy Asaulenko:"покупай медленно, продавай быстро!" :)
Именно. И всего одна стратегия: покупай дёшево - продавай дорого. Вся наука. На любом рынке все прекрасно справляются без всякой специальной подготовки. )
Именно. И всего одна стратегия: покупай дёшево - продавай дорого. Вся наука. На любом рынке все прекрасно справляются без всякой специальной подготовки. )
Sergey Chalyshev:
Тому, кто торгует и анализирует свою торговлю.
Sergey Chalyshev:Тому, кто выучил русский язык).
- программисту-математику-физику40% (10)
- продавцу колхозного рынка32% (8)
- мне ненравится вопрос и ответы, создам свой опрос28% (7)
Первые 2 ответа не являются верными.
Соответственно 3-ий - тоже, т.к. опрос создавать придется всем, кому не лень.
Однако ответ есть - хозяину рынка.
Остальным придется туго.
;)
Любой рынок это психология. Психология масс всегда противоречит логике, т.к. основана прежде всего на эмоциях. Поэтому самые успешные трейдеры те, кто в состоянии почувствовать настроения толпы. Вспомните, как самые известные аналитики чесали затылок во время последнего большого ралли евро против доллара (2017-начало 2018).
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь