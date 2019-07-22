Кому проще научиться торговать прибыльно, на форекс (или бирже)?

  • 41% (28)
  • 35% (24)
  • 25% (17)
Всего проголосовало: 69
 
Sergey Chalyshev:
  • программисту-математику-физику
  • продавцу колхозного рынка
  • мне ненравится вопрос и ответы, создам свой опрос

Тому у кого мозги работают в правильном направлении. Образование, хотя и не вредит, но и не особо помогает.

 

Чего там учиться -  всего две кнопки


 
Evgeniy Zhdan:

Чего там учиться -  всего две кнопки

Именно. И всего одна стратегия: покупай дёшево - продавай дорого. Вся наука. На любом рынке все прекрасно справляются без всякой специальной подготовки. )
 
Evgeniy Zhdan:

Чего там учиться -  всего две кнопки


Две кнопки - это уже тяжелый выбор (откуда проистекают и трата нервов и трата денег). Надо сделать только одну кнопку "БАБЛО", а чтобы написать такую прогу нужно, все-таки, учиться.
 
Yuriy Asaulenko:
Именно. И всего одна стратегия: покупай дёшево - продавай дорого. Вся наука. На любом рынке все прекрасно справляются без всякой специальной подготовки. )
 "покупай медленно, продавай быстро!" :)
Sergey Chalyshev: 

Тому, кто торгует и анализирует свою торговлю.

 
Тому, кто выучил русский язык).
 
 

Первые 2 ответа не являются верными.

Соответственно 3-ий - тоже, т.к. опрос создавать придется всем, кому не лень.

Однако ответ есть - хозяину рынка.

Остальным придется туго.

;)

 
Любой рынок это психология. Психология масс всегда противоречит логике, т.к. основана прежде всего на эмоциях. Поэтому самые успешные трейдеры те, кто в состоянии почувствовать настроения толпы. Вспомните, как самые известные аналитики чесали затылок во время последнего большого ралли евро против доллара (2017-начало 2018). 
12
