Проблема!!! Я что-то напортачил...

Здрассе. Меня опрокинули ответственные за меня люди, я решил разобраться в проге сам и разобрался... исчезла строка со счетом и кнопкой выключения сделки. А сделка открыта!!! Помогите вернуть эту строку на место. Пожалуйста!
 
kolobok163:
Прога ***
 
kolobok163:
Вы ведь делали резервное сохранение перед тем как вносить правки в код?

Значит просто замените испорченный код сохранённой копией и начните заново редактировать.

 
kolobok163:
Позвонить брокеру, представиться, сообщить телефонный пароль и отдать приказ на закрытие позиции.

 
Evgeniy Zhdan:

А что, из терминала не закрыть? Я чего-то не понимаю в ситуации

 
Если речь о роботе, то нужно восстанавливать код. 
Если в терминале пропала панель, то вид - Панель инструментов и выбрать нужную. 
 
 
Ребята, вы не поняли. Трейдер меня привел сюда, сказал "вот сюда заливай деньги", и после дня интенсивной работы ... пропал( А я остался с открытой позицией и отсутствием строки, в которой я могу эту позицию закрыть. И еще мне надо деньги снять (все) и перейти к другому трейдеру.
 
Aleksandr Ionov:

Дружище, я нажал на эту кнопку, вылезло 100500 сообщений, а нужная мне строчка не появилась.

 
kolobok163:

Теперь эту нажми

 
Мужчины, кто нибудь из вас может с помощью Anidesk залезть ко мне в компьютер, вытащить на свет Божий эту строчку, закрыть сделку (ну это я сам могу сделать),вывести всю сумму мне на счет и Внимание! переключить меня на работу с Вами. Пожалуйста!
