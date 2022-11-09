Крошечный размер маркеров сделок на экране большого разрешения.

Здравствуйте! Работаю c ноутбука ASUS Zenbook UX10U с экраном 13.3" . Установлено рекомендуемое разрешение 3200х1800, в Windows 10 выставлено увеличение 250% для пунктов меню.

В визуальном тестировании стратегий значки маркеров сделок получаются крошечные почти незаметные, как их увеличить?


 
Sunriser:

Здравствуйте! Работаю c ноутбука ASUS Zenbook UX10U с экраном 13.3" . Установлено рекомендуемое разрешение 3200х1800, в Windows 10 выставлено увеличение 250% для пунктов меню.

В визуальном тестировании стратегий значки маркеров сделок получаются крошечные почти незаметные, как их увеличить?


Судя по картинке - стандартный размер значков.

Sunriser:

Здравствуйте! Работаю c ноутбука ASUS Zenbook UX10U с экраном 13.3" . Установлено рекомендуемое разрешение 3200х1800, в Windows 10 выставлено увеличение 250% для пунктов меню.

В визуальном тестировании стратегий значки маркеров сделок получаются крошечные почти незаметные, как их увеличить?


А при чём тут "пункты меню"????

 
Sunriser:

Здравствуйте! Работаю c ноутбука ASUS Zenbook UX10U с экраном 13.3" . Установлено рекомендуемое разрешение 3200х1800, в Windows 10 выставлено увеличение 250% для пунктов меню.

В визуальном тестировании стратегий значки маркеров сделок получаются крошечные почти незаметные, как их увеличить?



Масштаб Windows только для текста. 

К сожалению. 

 
Artyom Trishkin:

Судя по картинке - стандартный размер значков.

Вот для сравнения размер значков на графике тестера, и на графике визуализатора. В тестере нормально видно, в визуализаторе диаметр маркеров равен 1 мм. Нет ли у метатрейдера какого-нибудь файла параметров, где можно руками отредактировать размер маркера в пикселях?


 
Сергей Таболин:

А при чём тут "пункты меню"????

Пункты меню нормально маштабируются и всё видно. А вот с маркерами сделок какие-то проблемы.
 

Теперь ещё и шрифт в выпадающих списках сломали:

 
Sunriser #:

Теперь ещё и шрифт в выпадающих списках сломали:

Хм, а теперь починили))

