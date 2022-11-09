Крошечный размер маркеров сделок на экране большого разрешения.
Здравствуйте! Работаю c ноутбука ASUS Zenbook UX10U с экраном 13.3" . Установлено рекомендуемое разрешение 3200х1800, в Windows 10 выставлено увеличение 250% для пунктов меню.
В визуальном тестировании стратегий значки маркеров сделок получаются крошечные почти незаметные, как их увеличить?
Судя по картинке - стандартный размер значков.
А при чём тут "пункты меню"????
Масштаб Windows только для текста.
К сожалению.
Вот для сравнения размер значков на графике тестера, и на графике визуализатора. В тестере нормально видно, в визуализаторе диаметр маркеров равен 1 мм. Нет ли у метатрейдера какого-нибудь файла параметров, где можно руками отредактировать размер маркера в пикселях?
