Скрипты: sFormulaTest
По какой причине некоторые бесплатные библиотеки авторы выкладывают только в Маркете?
Т.е. каковы мотивы скрытия исходного кода у таких библиотек?
fxsaber:
По причине присутствия на форуме переизбытка п-ов.
Видимо, это имеет значение.
sFormulaTest:
Скрипт с примером использования библиотеки "Formula Calculation"
Автор: Dmitry Fedoseev