Скрипты: sFormulaTest

Скрипт с примером использования библиотеки "Formula Calculation"

Автор: Dmitry Fedoseev

 

По какой причине некоторые бесплатные библиотеки авторы выкладывают только в Маркете?

Т.е. каковы мотивы скрытия исходного кода у таких библиотек?

 
fxsaber:

По причине присутствия на форуме переизбытка п-ов.


 
Видимо, это имеет значение.
