Исчезла история счета за год

Прошу помочь если кто знает! У меня пропала вся история счета за год! Как ее вернуть?
 
Никак. Брокеры часто архивируют историю счета, чтобы она не занимала место на сервере. Хотя, если не удаляли ежедневные и месячные отчеты по торговле, которые приходили на e-mail, то можно восстановить историю чисто для себя в Excel-формате, не в терминале.
 
Так делали?
 
Ihor Herasko:
Спасибо большое! То есть это вопрос не  MQL5 я так понимаю?

 
Aleksandr Ionov:

Спасибо большое!

 
И главное и новая история не набирается на WIN 86 на 64 идет всё нормально, а на 86 только после переустановки терминала добавляется...
