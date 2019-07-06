Исчезла история счета за год
Прошу помочь если кто знает! У меня пропала вся история счета за год! Как ее вернуть?
Никак. Брокеры часто архивируют историю счета, чтобы она не занимала место на сервере. Хотя, если не удаляли ежедневные и месячные отчеты по торговле, которые приходили на e-mail, то можно восстановить историю чисто для себя в Excel-формате, не в терминале.
Ihor Herasko:
Спасибо большое! То есть это вопрос не MQL5 я так понимаю?
Aleksandr Ionov:
И главное и новая история не набирается на WIN 86 на 64 идет всё нормально, а на 86 только после переустановки терминала добавляется...
