Вопрос к профи о тестовой версии для индикатора
Есть ли в метатрейдере возможность установить тестовую версию индикатора всего на 1 час после запуска терминала? Если да, то поделитесь кодом.
Из окна навигатора можете пользоваться любым индикатором хоть всю жизнь. Все они с открытым кодом.
Вы не поняли :)
У меня свой индикатор, хочу создать триал-версию индикатора для другого человека ровно на 1 час, разумеется файл для него будет в формате "ex4". Как мне это сделать?
Знаю, что можно установить на определенное время, к примеру на 5 июля 22-00, а вот чтобы на 1 час после запуска MT4 - про это не в курсе.
Вы не поняли :)
У меня свой индикатор, хочу создать триал-версию индикатора для другого человека ровно на 1 час, разумеется файл для него будет в формате "ex4". Как мне это сделать?
Знаю, что можно установить на определенное время, к примеру на 5 июля 22-00, а вот чтобы на 1 час после запуска MT4 - про это не в курсе.
Индикатор должен работать один час после каждого запуска МТ? Или после первого запуска с этим индикатором?
Второй вариант без внешнего контроля надежно не сделать, первый можно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования