Вопрос к профи о тестовой версии для индикатора

Есть ли в метатрейдере возможность установить тестовую версию индикатора всего на 1 час после запуска терминала? Если да, то поделитесь кодом. 
[Удален]  
ejeng228:
Есть ли в метатрейдере возможность установить тестовую версию индикатора всего на 1 час после запуска терминала? Если да, то поделитесь кодом. 


Из окна навигатора можете пользоваться любым индикатором хоть всю жизнь. Все они с открытым кодом.

 

Вы не поняли :)

У меня свой индикатор, хочу создать триал-версию индикатора для другого человека ровно на 1 час, разумеется файл для него будет в формате "ex4". Как мне это сделать? 

Знаю, что можно установить на определенное время, к примеру на 5 июля 22-00, а вот чтобы на 1 час после запуска MT4 - про это не в курсе.

 
А что только на час? Хоть бы на три дня. Такой волшебный индикатор?
 
Индикатор должен работать один час после каждого запуска МТ? Или после первого запуска с этим индикатором?

Второй вариант без внешнего контроля надежно не сделать, первый можно.

