Активных форумчан - страница 4
Вот не надо думать, что у всех такие же фантазии, как у вас, это не так.
Хорошо пусть так есть.Но пока опирается человек на чужой разум,то своего не будет.
Тогда есть опасность принять за великое открытие то, что всем давно известно и понятно. Бывало здесь и такое.
период D1
Активных людей всегда мало. И обычно меньше процента. И это нормально.
Иначе сожрут друг друга или другие их сожрут ( как чаще всего и бывает).
Не все могут быть Дон-Кихотами.
(к чему это я)
Вероятно к поговорке.
Инициатива - или наказуема,
или за адекватную активность - просто не благодарны.
А в проектах как общаться?
Ну это уже решаемая проблема. Сейчас возможностей создать групповое общение вагон. Не тут, так еще где-то.
