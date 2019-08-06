Активных форумчан - страница 4

Dmitry Fedoseev:

Вот не надо думать, что у всех такие же фантазии, как у вас, это не так.

Хорошо пусть так есть.Но пока опирается человек на чужой разум,то своего не будет. 

 
Konstantin Evsyukov:

Тогда есть опасность принять за великое открытие то, что всем давно известно и понятно. Бывало здесь и такое.

 

Активных людей всегда мало. И обычно меньше процента. И это нормально. 

Иначе сожрут друг друга или другие их сожрут ( как чаще всего и бывает).

Не все могут быть Дон-Кихотами.

(к чему это я)

 
Victor Nikolaev:

Вероятно к поговорке.
Инициатива - или наказуема,
или за адекватную активность - просто не благодарны.

 
Victor Nikolaev:

Ха! К этому Виктор Иванович - Вы - в списке :-)! Вас уважаю. Многим мне помогли в плане кода. Я от  души благодарен Вам.
 
Artyom Trishkin:

А в проектах как общаться?

Ну это уже решаемая проблема. Сейчас возможностей создать групповое общение вагон. Не тут, так еще где-то.

 

