у кого есть такой индикатор?

Новый комментарий
 
***
 
Игорь Успех:
***

Видео содержит рекламу. 

 
Vladimir Karputov:

Видео содержит рекламу. 

а как мне объяснить? этот индикатор за деньги продают я так понял. Я и хотел спросить может у кого то так есть. Как мне его описать?
 
Игорь Успех:
а как мне объяснить? этот индикатор за деньги продают я так понял. Я и хотел спросить может у кого то так есть. Как мне его описать?

Напрячь мозги, составить описание. Возможно нарисовать скриншоты.


Если это трудно - значит найти деньги и купить.

 

 вот видео такое видел, там типа показывается долговые пивот уровни, цена к ним постоянно возвращается.

Месячные уровни это голубые, розовые это недельные и еще какие то там дневные. Вот цена к ним возвращается все время. У кого такой инд.к есть?

 
Попробуйте поиск по слову "Pivot" по КодоБазе.
 

Vladimir Karputov:
Попробуйте поиск по слову "Pivot" по КодоБазе.


спасибо

Новый комментарий