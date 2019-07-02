у кого есть такой индикатор?
Игорь Успех:
Игорь Успех:
Напрячь мозги, составить описание. Возможно нарисовать скриншоты.
Если это трудно - значит найти деньги и купить.
вот видео такое видел, там типа показывается долговые пивот уровни, цена к ним постоянно возвращается.
Месячные уровни это голубые, розовые это недельные и еще какие то там дневные. Вот цена к ним возвращается все время. У кого такой инд.к есть?
Попробуйте поиск по слову "Pivot" по КодоБазе.
Vladimir Karputov:
спасибо
