Сетка, грааль - страница 3
у меня же сетка
без разницы, да хоть мартин :)
Вроде сеточникам нельзя сигналы размещать, или я что-то путаю. Не силен я в этом, как это делается, вроде это запарно.
Evgeniy Zhdan:
Всё можно. Демократия.
Я не в курсе как это сделать, не до этого, с сеткой и так работы хватает, что с чем хлопать и куда тянуть новые,ньюансы лезут отовсюду
Покажите мне, что не сливает и я съем свою шляпу
Я не сливаю. Не пользуюсь НИЧЕМ! только графиком и форумом)))
Да и новые мысли появляются как сеточку улучшить,вот продолжаю эксперименты, в пятницу все скрины выложу за неделю эту
Так не пойдет, знаем, плавали.
Открыли несколько счетов, сливные не публикуются, а временно выживший всем на показ?