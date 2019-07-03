Сетка, грааль - страница 3

Новый комментарий
 
dannn777:

у меня же сетка

без разницы, да хоть мартин :)

 
Nikolai Krylov:

без разницы, да хоть мартин :)

Вроде сеточникам нельзя сигналы размещать, или я что-то путаю. Не силен я в этом, как это делается, вроде это запарно.

 
dannn777:

Вроде сеточникам нельзя сигналы размещать, или я что-то путаю. Не силен я в этом, как это делается, вроде это запарно.

Всё можно. Демократия.
 

Evgeniy Zhdan:
Всё можно. Демократия.


 Я не в курсе как это сделать, не до этого, с сеткой и так работы хватает, что с чем хлопать и куда тянуть новые,ньюансы лезут отовсюду

 
Да и новые мысли появляются как сеточку улучшить,вот продолжаю эксперименты, в пятницу все скрины выложу за неделю эту
 
Evgeniy Zhdan:
Покажите мне, что не сливает и я съем свою шляпу

Я не сливаю. Не пользуюсь НИЧЕМ! только графиком и форумом)))

 
dannn777:
Да и новые мысли появляются как сеточку улучшить,вот продолжаю эксперименты, в пятницу все скрины выложу за неделю эту

Так не пойдет, знаем, плавали.

Открыли несколько счетов, сливные не публикуются, а временно выживший всем на показ?


123
Новый комментарий