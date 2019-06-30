вашу маму...

уберите возможность подписывать на каналы без ветома подписчика

запарили уже эти канльщики

где галочку поставить что бы никто не мог подписать меня на каналы?

это же безобразие

Alexandr Bryzgalov:

Может тут? У меня нет никаких новостей.

Самое приятное, если снять галочку, этот друг уходит вниз списка.

 
Alexey Viktorov:

Может тут?


они в личку шпарят

 
Вообще, давно пора сделать, чтобы из лички удалять сообщения. Мусора навалом.
Yuriy Asaulenko:
Alexey Kozitsyn:

+1

Не просто +1, а ещё заносить таких в ЧС. Глобальный ЧС, чтобы такие больше не могли никому писать. Ну хотя бы без личного одобрения.

 

Выставляйте хорошие, качественные продукты: индикаторы, эксперты, сигналы и у вас будет хорошая репутация. Без лишних проблем будет.

В обратом моменте, негатив будет литься и стабильно.

 

да каналы начинают надоедать... 

может лучше сделать приглашение? как в заявках друзей? 

Uladzimir Izerski:

А какая связь между продуктами и откровенным спамом? И при чём тут репутация?

